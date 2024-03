Bijzondere act op uitvaart ouder echtpaar: paaldanseres boven de kisten

Rouwende dierbaren kregen een bijzondere act voorgeschoteld bij een uitvaart in Amsterdam afgelopen week. Namelijk: een paaldans. Iede Hoorn Uitvaartzorg plaatste een foto van het optreden op Instagram.



Jeroen Achterberg is Nederlands kampioen in artistiek paaldansen bij mannen. In de video bovenaan vertelt hij over zijn bijzondere reden om te paaldansen.



De vrouw die in Amsterdam begraven werd, had met haar - al eerder overleden - man jaren een club op de Wallen gehad. 'Vorige week werd in de aula van het crematorium een echtpaar herenigd na hun overlijden', zo begint het Instagrambericht van de uitvaart-ondernemer. 'Meneer werd begraven in 1993, maar werd nu opgegraven om zijn geliefde vrouw te vergezellen tijdens haar uitvaart.'



Vanwege het verleden van het stel in de rosse buurt van Amsterdam, was de paaldanseres gekomen. 'Hun verhaal begon op de Wallen in Amsterdam, waar ze een legendarische nachtclub runden en op de kaart hebben gezet. Tijdens de ceremonie eerden we hun leven met een paaldansact, een knipoog naar hun verleden. Een eerbetoon dat de essentie van hun liefde vastlegde, zelfs na de dood.'

Reacties

31-03-2024 14:16:39 Mamsie

Jaaa, dát zullen ze gezellig gevonden hebben.... Jaaa, dát zullen ze gezellig gevonden hebben....

31-03-2024 15:07:13 Sjaak

@Mamsie : Beetje afstoffen en het gezicht oppoetsen en klaar is Kees.

31-03-2024 15:12:37 Buick

Waarop mijn vader zei, nee, hij komt ook niet op de mijne

Maar nu blijkt dat het dus wel kan.

De thuishulp vroeg ooit aan mijn vader, gaat u ook naar de begravenis van een buurman.Waarop mijn vader zei, nee, hij komt ook niet op de mijneMaar nu blijkt dat het dus wel kan.

