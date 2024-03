Geen prettige paasdagen voor Promes in Dubai: met 20 man in cel, kaalgeschoren en nul bezoek

Het worden geen prettige paasdagen voor Quincy Promes. Hij heeft het loodzwaar in de Al Aweer-gevangenis in Dubai, melden bronnen binnen het gevangeniscomplex aan De Telegraaf.

De wegens drugshandel en mishandeling veroordeelde voetballer moet zijn cel delen met nog zo'n twintig gedetineerden, het eten is beroerd en er is geen mogelijkheid om te sporten of bezoek te ontvangen. En dan mag de vijftigvoudig Oranje-international nog van geluk spreken dat hij op één van de matrassen van de drie tweepersoonsstapelbedden mag liggen.

De profvoetballer zou zijn cel wel af en toe mogen verlaten om met andere gevangenen televisie te kijken, maar verder is er geen recreatie mogelijk. Hij mag daarnaast drie keer per week luchten op de binnenplaats.



"Het eten is eentonig en er worden geen groenten en fruit geserveerd, schrijft De Telegraaf. "Het complex is steenkoud en lawaaiig vanwege voortdurend loeiende airco’s. Verkrachtingen van jonge jongens zijn aan de orde van de dag en op de afdeling waar Promes zit, zijn nauwelijks bewaarders te zien."

Het gevangenisregime is streng en Promes krijgt zeker geen voorkeursbehandeling. Iedereen wordt bij binnenkomst verplicht kaalgeschoren en gevangenen die hun haar laten groeien, krijgen straf.

Promes zou gezegd hebben dat hij hoopt op uitlevering door Dubai aan Rusland, zodat hij zijn lange celstraf in Nederland voorlopig niet hoeft uit te zitten. Hij staat bij voetbalclub Spartak Moskou onder contract en Rusland zou net als Nederland om uitlevering hebben gevraagd vanwege belastingfraude.

Reacties

31-03-2024 08:28:43 allone

Of mag hij daar weer voetballen?

Wat een oen, was hij nog niet rijk genoeg, dat hij misdadiger moest worden? Een prof is hij iig niet. Russische gevangenissen zijn aangenamer dan Nederlandse? Dat kan ik me nu echt niet voorstellen.Of mag hij daar weer voetballen?Wat een oen, was hij nog niet rijk genoeg, dat hij misdadiger moest worden? Een prof is hij iig niet.

31-03-2024 09:20:20 omabep

@allone : Zo'n opmerking en dan zijn handelen zeggen genoeg. Hij kan niet zo ver vooruit denken.

31-03-2024 09:49:23 Emmo

@allone :

Russische gevangenissen zijn aangenamer dan Nederlandse? QuoteRussische gevangenissen zijn aangenamer dan Nederlandse? In Rusland krijgt hij hooguit een (symbolische) boete.

31-03-2024 13:21:26 allone

Deze man vraagt om moeilijkheden



: Ja idd. Denken is moeilijk @Emmo : pfff. Echt? Ook voor de belastingontduiking?Deze man vraagt om moeilijkheden @omabep : Ja idd. Denken is moeilijk

31-03-2024 15:41:10 Buick

Quote:

Het eten is eentonig en er worden geen groenten en fruit geserveerd

Dat noemen wij vergeten groente

Dat noemen wij vergeten groente

