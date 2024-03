Dronken vrouw (41) parkeert midden op rotonde en slaat naar agent

Een 41-jarige vrouw is afgelopen nacht gearresteerd in het Zeeuwse Terneuzen. De vrouw reed drie rondjes over een rotonde en parkeerde vervolgens haar wagen midden op een rotonde. Toen agenten haar een blaastest wilden afnemen omdat ze naar alcohol rook, werd ze agressief. Ze weigerde de test en probeerde een agent te slaan met het blaasapparaat.



Toen agenten de vrouw probeerden te arresteren werd ze opnieuw agressief en begon ze te schelden. Ze is vastgezet en de politie doet verder onderzoek.



Bij inspectie van de auto van de vrouw werd op de bijrijdersstoel een wapenstok gevonden. De politie heeft die in beslag genomen.

