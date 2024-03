Vliegtuig geëvacueerd vanwege ondragelijk vieze geur

Passagiers van een vliegtuig van Frontier Airlines, kwamen niet veel verder dan de gate van Charlotte Douglas International Airport in Orlando, Florida. Vanwege een ondragelijk vieze geur, moest het vliegtuig vlak voor vertrek worden ontruimd.



Afgelopen woensdag was het vliegtuig klaar voor vertrek toen zich een vieze geur door het vliegtuig verspreidde. De geur was zo smerig, dat de piloten besloten direct het vliegtuig te evacueren. Passagiers moesten via een glijbaan het toestel verlaten.



Bij het naar beneden glijden raakte iemand gewond. Het is nog steeds niet duidelijk waar de geur vandaan kwam.

Reacties

30-03-2024 12:55:22 allone

Oudgediende



Vieze geur is vies. Maar evacuatie via glijbaan??

Zo urgent klinkt het nu ook weer niet.

Had de piloot zin in afwisseling? Beetje avontuur?

30-03-2024 13:31:07 Sjaak

Moderator



@allone : Misschien liep iedereen al bijna te kotsen en dat kun je beter buiten doen.

