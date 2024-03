Kattencafé? In Tokyo opent een capibaracafé

Nu het kattencafé in Nederland eindelijk een beetje normaal begint te worden, zijn ze in Japan alweer bezig met de nieuwste hype. In Tokyo is een heus capibaracafé geopend. Je kopje koffie drink je tussen de uit de kluiten gewassen cavia's.In Café Capyba kunnen fans van het reuzeknaagdier tussen de capibara's even tot rust komen. Bezoekers worden aangemoedigd om te ontspannen en de capibara's te observeren. Al kunnen mensen de dieren ook voeren.Het knusse café is daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid: volgens de website zorgt dit café voor healing. Dat is ook wel nodig: er worden geen reserveringen aangenomen en de rijen lopen op van een uur tot wel vier uur. Je betaalt 7,66 euro voor het eerste half uur en 2,02 euro voor elke tien minuten daarna.Wie niet naar Tokyo kan of wil en hoopt op een vestiging in Nederland: die kans is klein. Capibara's zijn in ons land niet toegestaan om als huisdier te houden.