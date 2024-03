Man die door eigen vrouw werd ontslagen eist 100.000 euro vertrekpremie

Een op de klippen gelopen huwelijk kost een man nu ook zijn baan als directeur bij een bedrijf. Dat is niet zo raar: hij was in dienst bij het bedrijf van zijn vrouw. Dat de man last had van de gevolgen van een flinke val, maakt voor de rechter niet uit.



Bij de val, in november van 2022, liep de man breuken op in beide schouders. In zijn huwelijk zaten op dat moment ook al barsten. De scheiding was alleen nog niet rond. De verhouding tussen de twee was al wel zo verzuurd, dat de situatie niet meer werkbaar was.



En dus wilde de vrouw, eigenaar van het bedrijf, de man ontslaan. Hij was sinds januari 2021 in dienst als operationeel directeur bij het bedrijf. In die functie kreeg hij een salaris van ruim 5000 euro bruto. Dat was exclusief vakantiegeld à 8 procent en een eindejaarsbonus van bijna 10 procent.



Mede met dat salaris in zijn achterhoofd eiste de man een 'billijke vergoeding' om het ontslag te compenseren van bijna 71.000 euro. Dat kwam nog bovenop zijn eis om een ontslagvergoeding van 31.000 euro.



De rechter gaat daar niet in mee. Op het moment van de ontslagaanvraag was hij namelijk voldoende hersteld van de val om te werken volgens de bedrijfsarts. En dus mocht hij ontslagen worden. De arbeidsrelatie is ernstig en duurzaam verstoord, is de rechtbank in Rotterdam het met de vrouw eens.



Hem ergens anders in het bedrijf laten werken was bijvoorbeeld ook geen optie. Omdat er dan 'een directe gezagsverhouding' zou blijven bestaan. Bovendien heeft het bedrijf geen ander kantoor.



Dat de man naar eigen zeggen weer ziek is als gevolg van de val, vinden de rechters ook geen argument voor ontslagbescherming. Weliswaar slikt hij pijnstillers en gaat hij naar de fysio, maar een verslag en een advies van de bedrijfsarts zijn zonneklaar: hij kan zijn eigen werk verrichten.



De rechters geloven zijn beschuldiging ook niet dat zijn toekomstige ex er op heeft aangestuurd om hem 'er uit te werken' om haar nieuwe vriend op zijn plek te zetten. Daar heeft hij onvoldoende bewijs voor geleverd, stelt de rechtbank.



Gevolg van die conclusie is dat hij niet de door hem geëiste ruim 100.000 euro krijgt. In plaats daarvan moet hij het doen met een ontslagvergoeding van bijna 6.500 euro.



En, merkt de rechter op: het staat de partijen vrij om buiten de rechtszaal nog afspraken te maken. Daar gloort hoop voor de man: in aanloop naar de rechtszaak heeft de vrouw gemeld bereid te zijn om een vergoeding van ruim 10.000 euro te betalen als compensatie.

Reacties

29-03-2024 19:24:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.480

OTindex: 94.232

Gezellig huwelijk zal dat geweest zijn.....

29-03-2024 19:27:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.725

OTindex: 90.301

Eh? Kun je iemand zomaar ontslaan?

29-03-2024 21:44:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.725

OTindex: 90.301

@Emmo : precies. Dat dacht ik toch ook…. Maar een echtscheiding lijkt mij geen reden?!

