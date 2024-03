Olifantje Yindi kan plots slurf niet meer bewegen, dan blijkt dat ze stok van 75 centimeter opgezogen heeft

Waarom gebruikt olifantje Yindi haar slurf niet goed? Dat was deze week de grote vraag bij het Nederlandse Dierenpark Amersfoort. De boosdoener kwam al snel aan het licht. Yindi had geen verlamming, maar wel een ruim 75 centimeter lange stok in haar slurf opgezogen.,,Bij ons was het nooit eerder gebeurd, dus het is wel een bijzonder verhaal”, reageert woordvoerster Rianne Haan. Dierenverzorgers van het park zagen vorige week zondag opeens dat Yindi, het driejarige kalfje uit de olifantenkudde, haar slurf niet meer goed gebruikte. Alsof er ‘iets verlamd’ was, maar wat wisten ze niet precies.Verzorgers, enkele specialisten van andere parken en een dierenarts bogen zich over de kwestie. Het team van experts kwam vrij snel tot een bijzondere ontdekking: Yindi bleek een enorme stok in haar slurf opgezogen te hebben. ,,Die zag je meteen zitten. Best zorgelijk, want olifanten doen alles met hun slurf. Het was dus echt noodzakelijk om snel te handelen.”Specialisten gaven Yindi een dag na de ontdekking een lichte verdoving. Hierdoor zou ze rustig blijven en geen pijn voelen. Met een speciale tang, gemaakt door de Technische Universiteit Delft, werd de tak uiteindelijk verwijderd. ,,De gladde stok was een groot gevaarte, maar bracht gelukkig geen schade aan.”