Treurig maar waar: de pesters op school gaan later meer verdienen

De vervelende kinderen op school, die pesten of agressief zijn, verdienen op middelbare leeftijd gemiddeld meer geld. Dat blijkt uit een bijna vijf decennia durend Brits onderzoek.

En mocht je dan nog hopen dat ze minder gelukkig zijn in hun werk of vervelendere banen hebben, ook dat is niet zo. De pesters van vroeger zijn vaak tevredener met hun baan en hebben leuker werk, volgens de onderzoekers van de University of Essex.

Ze gebruikten data van bijna 7000 mensen die in 1970 zijn geboren en tot 2016 zijn gevolgd. Er waren gegevens van basisschoolleraren die de kinderen beoordeelden op sociale en emotionele vaardigheden op 10-jarige leeftijd en die werden vergeleken met hun leven op 46-jarige leeftijd.

"We ontdekten dat de kinderen van wie de leraren vonden dat ze concentratieproblemen hadden, een minder goed contact met klasgenoten hadden of emotioneel instabiel waren, minder geld verdienden in de toekomst. Dat hadden we ook verwacht, maar we waren verrast dat er ook een sterk verband was tussen agressief gedrag op school en een hoger inkomen later in het leven", zei professor Emilia Del Bono in The Guardian.

"Het lijkt erop dat onze klaslokalen competitieve plekken zijn en dat kinderen zich daaraan aanpassen door met agressief gedrag de competitie te winnen. Dat nemen ze dan mee naar de werkvloer waar ze opnieuw agressief de concurrentie aangaan om de bestbetaalde banen binnen te slepen. Misschien moeten we daar op school al over nadenken en kinderen helpen om deze eigenschap op een positievere manier in te zetten", aldus Del Bono.

Betere vooruitzichten in het latere leven is nog niet genoeg? Of de situatie is andersom: degenen die gepest worden kunnen zich in de samenleving niet handhaven.

