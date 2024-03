Utrechtse ambtenaar knoeit in Excel-sheet en creëert 40 miljoen extra tekort, gemeenteraad reageert opvallend mild

De gemeente Utrecht komt structureel 40 miljoen euro per jaar extra tekort op de begroting omdat een ambtenaar een paar rekenfouten heeft gemaakt in een Excel-sheet, en niemand heeft dit gecontroleerd. Dit meldde wethouder Susanne Schilderman afgelopen week aan de raad. De oppositie reageerde opvallend mild, schrijft RTV Utrecht.



In de meerjarenbegroting staan een paar domme fouten, daar is iedereen het wel over eens. De betreffende ambtenaar heeft bijvoorbeeld in een belangrijke Excel-sheet de geschatte inkomsten van het Rijk wél elk jaar met de inflatie verhoogd, maar de uitgaven niet. Niemand controleerde zijn werk, waardoor Utrecht nu vanaf dit jaar 40 miljoen extra moet gaan bezuinigen bovenop het tekort van tientallen miljoen dat al dreigde.



Alleen vanuit oppositiepartij VVD kwamen harde woorden. Raadslid Margreet Ramaker sprak van 'wanbeleid en onbehoorlijk bestuur', ze noemde de hele gang van zaken 'schandalig'. Maar het vertrouwen in het functioneren van Schilderman trok zij niet in twijfel.

Foei, volgende keer mogelijk gele kaart

CDA-fractievoorzitter Jantine Zwinkels dreigde alleen met een klein tikje op de vingers als het in de toekomst weer fout gaat. Wel is duidelijk dat veel raadspartijen zijn geschrokken van het enorme tekort. Ze willen graag meebeslissen over de voorgenomen bezuinigingen. “Er moet wat te kiezen zijn”, aldus meerdere leden.



Er kwamen een aantal opvallende bezuinigingsvoorstellen naar voren. Lokale partij EenUtrecht wil het groeitempo van de stad halveren: geen 3000, maar 1500 woningen per jaar erbij. De PvdA wil de lasten verhogen, een maatregel waar de wethouder wel oren naar heeft. Tenslotte wordt er mogelijk gesneden in de investeringen in de publieke ruimte. Grote projecten kunnen versoberd, uitgesteld of helemaal geschrapt worden.

