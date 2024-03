Student in Taiwan laat benen amputeren voor verzekeringsgeld, maar zijn plan mislukt

Het is een treurig verhaal: een 23-jarige student uit Taiwan heeft zijn benen laten amputeren in de hoop een berg geld op te strijken van de verzekering. De artsen kwamen echter achter de fraude. Nu heeft hij én geen geld én geen benen.

Zhang, die aan de universiteit in Taiwan studeert, had eerst een groot aantal verzekeringen afgesloten, waarna hij samen met een vriend op een motor door Taipei ging rijden. Daarna stopte hij zijn benen meer dan tien uur in een bak ijs. Die zouden dan zo bevroren zijn dat artsen niets anders meer konden doen dan de benen amputeren.

Zhang zou tegen de dokters zeggen dat zijn benen onderkoeld waren geraakt door de tocht op de motor. De beide mannen dachten zo meer dan een miljoen euro aan verzekeringsgeld te kunnen krijgen. Zhang zelf zou grote schulden hebben gehad en zijn kompaan zou veel geld verloren zijn in de cryptowereld. Volgens de vriend zaten schuldeisers achter Zhang aan.

Maar de artsen geloofden het verhaal niet, omdat ze helemaal geen sporen van sokken en schoenen vonden op de benen van Zhang. Ook was het die avond in Taiwan op zijn koudst 6 graden dus helemaal niet koud genoeg voor bevroren benen.

Helaas moesten de benen van Zhang wel geamputeerd worden. Daarnaast is hij opgepakt door de politie om verzekeringsfraude. Zelfs het voorschot van 7000 euro dat hij van de verzekering kreeg, is in beslag genomen.

Reacties

24-03-2024 18:13:05 GroteMop1983

Oudgediende







Waarom stopte hij zijn handen niet in het ijs, dan zou hij nog de benen kunnen nemen? Het is dan inderdaad ook moeilijk om de benen te kunnen nemen met het geld dat met de fraude verdiend zou kunnen worden, voor de student.Waarom stopte hij zijn handen niet in het ijs, dan zou hij nog de benen kunnen nemen?

24-03-2024 18:28:29 Buick

Oudgediende









Hij had beter zijn leuter in het ijs kunnen stoppen, dan hadden we zeker geweten dat er geen nakomelingen zouden komen.

@GroteMop1983 , dan zou hij het geld niet hebben kunnen aanpakken.Hij had beter zijn leuter in het ijs kunnen stoppen, dan hadden we zeker geweten dat er geen nakomelingen zouden komen.

24-03-2024 18:36:41 Mamsie

Oudgediende







Zijn hersenen had hij kennelijk al eerder laten verwijderen.

24-03-2024 19:37:32 allone

Oudgediende







@Mamsie : ja idd. Hoe dom kan je zijn? Zelfs met geld zou het een slechte ruil geweest zijn, maar nu heeft hij zijn leven compleet verwoest.

