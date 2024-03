Bezorgde baas belt politie als werknemer al dagen niet op werk verschijnt, agenten vinden de man (en nog veel meer)

Een bezorgde baas trekt bij de politie aan de bel als zijn werknemer al een paar dagen niet op zijn werk is verschreven. Agenten kloppen bij zijn woning in Leidsche Rijn aan, maar krijgen geen gehoor. De politie klimt via het balkon de woning binnen en treft daar een bijzondere situatie aan.Als de agenten via de balkondeur, die niet op slot zit, de woning in lopen, zien ze een ‘enorme rommel’. Net als bij de bezorgde werkgever gaan bij hen ook de alarmbellen af. Als ze het huis doorzoeken, treffen ze de geschrokken man aan. Maar dat niet alleen.In een van de kamers vinden de agenten ook een kleine hennepkwekerij. Als de politie vervolgens de rest van het huis uitkamt, stuiten ze ook nog op meerdere soorten soft- en harddrugs. In de vriezer van de man lagen tussen de dozen kroketten en frikandellen twee flinke zakken met henneptoppen.De 37-jarige man is aangehouden. De hennepkwekerij is direct geruimd. ,,Een bizarre wending. Wij hebben de bezorgde werkgever gebeld dat de man in goede gezondheid is aangetroffen’’, aldus de wijkagent van politie Utrecht West.