Hoe je het ook wendt of keert, Michael Jackson heeft als King of Pop een muzikaal oeuvre achtergelaten waar je u tegen zegt. Zijn moeder, Katherine Jackson (93), doet er dan ook alles aan om zijn nalatenschap te beschermen. Bigi Jackson (22), de jongste zoon van de overleden popster, is dat ook van plan, maar wil niet dat dat ten koste gaat van zijn eigen kapitaalkracht. Hij heeft inmiddels zijn oma voor de rechter gesleept, meldt de Amerikaanse entertainmentsite 'TMZ'.



De erfenis van Michael Jackson is sinds zijn overlijden in juni 2009 al omstreden geweest. Door zijn luxe levensstijl liet hij zijn nabestaanden achter met een torenhoge schuld van honderden miljoenen. Door twee executeurs, John Branca en John McClain, werd de boel rechtgetrokken. Zij sleepten ook lucratieve deals binnen waardoor Michael na zijn dood nog steeds miljoenen per jaar binnenharkt.



Eerder dit jaar is ook de muziekcatalogus van de King of Pop verkocht. Daar zou Sony Music Group een slordige 600 miljoen dollar voor hebben betaald.



Het zit Michaels familie echter dwars dat zijn nalatenschap nu niet meer volledig in familiebezit is. Daarom heeft zijn moeder, Katherine dus, samen met Bigi een zaak aangespannen tegen de twee executeurs, omdat zij de verkoop van de muziekrechten in gang zouden hebben gezet. En die laatste twee kregen gelijk in die zaak.



Daar wil Katherine het niet bij laten zitten. Ze is oké met de uitspraak, maar wil wel dat de proceskosten (honderdduizenden dollars) betaald worden door de tegenpartij. Dus gaat ze opnieuw naar de rechter. Dat vindt Bigi, voorheen ook wel Blanket genoemd, dan weer geen goed idee, omdat de proceskosten worden betaald van de erfenis. Via zijn advocaten laat Bigi weten weinig vertrouwen te hebben in een hoger beroep en dat het geprocedeer van zijn grootmoeder dus alleen maar geld kóst. Het is aan de rechter om gehoor te geven aan het verzoek van Michaels zoon, of niet. In dat laatste geval mag Katherine gewoon verder procederen.

