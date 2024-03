Geslaagd experiment: man krijgt varkensnier

Een 62-jarige man uit Amerika heeft een heel bijzondere donornier gekregen. Zijn nieuwe nier kwam niet van een mens, maar van een varken. Daarmee lukte het artsen voor het eerst een varkensnier te transplanteren naar een mens.



Het orgaan is genetisch gemodificeerd en was bestemd voor Rick Slayman. Hij kreeg in 2018 al eens een nieuwe nier, toen van een mens. Door complicaties moest hij aan de dialyse en kreeg hij meerdere operaties vanwege bloedpropjes.



De nier werd genetisch bewerkt om problemen te voorkomen, meldt NOS. Zo werd het DNA op sommige plekken veranderd zodat het lichaam het orgaan sneller zou accepteren. Artsen hopen met deze eerste stap dialyse op termijn overbodig te maken.

Reacties

22-03-2024 14:13:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.245

OTindex: 28.402

Voor varkensniertjes ga ik naar de slager...

22-03-2024 15:29:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.684

OTindex: 90.239

Nu maar afwachten hoe dat afloopt…

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: