Peuter thuis overleden in vieze box terwijl moeder vakantie viert in Puerto Rico

In de categorie Naar maar Waar dit uiterst trieste bericht: Een 32-jarige vrouw liet haar dochter van zestien maanden alleen thuis in de box liggen, terwijl ze meer dan een week weg op vakantie was in Puerto Rico. Het meisje genaamd Jailyn is overleden door verhongering en uitdroging.

Kristel Candelario is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, zonder kans op vervroegde vrijlating.



Volgens een forensisch patholoog heeft het meisje ongeveer een week moeten lijden voordat ze stierf. Volgens rechter Brendan Sheehan heeft de vrouw het ultieme verraad gepleegd. “Net zoals je Jailyn niet uit haar opsluiting liet, zo zou je de rest van je leven in een cel zonder vrijheid moeten doorbrengen.”



Hij vervolgt: “De band tussen moeder en een kind is een van de puurste en heiligste die er zijn. Die relatie is gebouwd op liefde, vertrouwen en onvoorwaardelijke bescherming. U heeft het ultieme verraad gepleegd.”



Toen ze de kans kreeg om te spreken, zei Candelario, die beweerde geworsteld te hebben met depressies en andere mentale problemen, dat ze dagelijks bidt om vergeving.



“Ik heb zoveel pijn door het verlies van mijn baby, Jailyn. Ik ben enorm gekwetst door alles wat er is gebeurd. Ik probeer mijn daden niet goed te praten, maar niemand wist hoeveel ik leed en wat ik doormaakte.”



Vorige maand verklaarde de moeder zichzelf in de rechtbank al schuldig aan moord en het in gevaar brengen van een kind. Ze liet zoals gezegd haar dochter moederziel alleen terwijl ze met een vriend op vakantie ging naar Puerto Rico.



Op een foto die drie dagen na haar vertrek werd genomen, was te zien hoe de moeder glimlachte op een zanderig strand in Puerto Rico, terwijl haar dochter thuis op sterven lag.



De buren van Candelario zijn diep bedroefd over het onnodig overlijden van het kind. “Ze had hier overal kunnen aankloppen met een verzoek op Jailyn te passen”, zo zegt een buurvrouw.

Reacties

22-03-2024 15:17:58 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 224

OTindex: 0

verplicht steriliseren lijkt me de beste straf.

22-03-2024 15:30:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.684

OTindex: 90.239

Onbegrijpelijk

22-03-2024 15:42:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.445

OTindex: 94.125

Te triest voor woorden, het vreselijke einde van een hulpeloos kind,

En dat "moedermens" maar klagen dat ze het zo moeilijk had. Walgelijk.

Ik vraag me af of die vriend wist wat er thuis gebeurde...

