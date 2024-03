Finland voor zevende jaar op rij gelukkigste land ter wereld, Nederland op nummer zes

Finland is volgens het jaarlijkse World Happiness Report opnieuw het gelukkigste land ter wereld. Ook Finlands Scandinavische buren deden het goed in

21-03-2024 09:05:49

“Geluk” is zo relatief. Ja. Ik denk ook dat steden voor meer stress zorgen en dat in de natuur zijn belangrijk is voor je gezondheid

Maar ik heb ook ooit gelezen dat in Zweden de meeste zelfmoorden zijn. En dat de donkere winters voor depressies zorgen.

En hoe doen ze die onderzoeken? Hoe meet je geluk objectief; en hebben ze wel iedereen gevraagd?