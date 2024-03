Amerikaanse hartstichting waarschuwt voor vasten, kans op voortijdig overlijden

Dagdelen of zelfs meerdere dagen niks eten: celebrities en influencers prijzen intermittent fasting - periodiek vasten - aan als dé manier om fit en gezond te blijven. Maar volgens nieuw onderzoek is het waarschijnlijk niet goed voor je.



Vroeger was vasten vooral een religieus ritueel, of een gevolg van voedseltekorten, maar toen wetenschappers ontdekten dat vasten een positief effect kan hebben op de spijsvertering en de conditie van muizen, werd het een trend.



Inmiddels prijzen onder anderen Teslabaas Elon Musk, zangeres Beyoncé en socialites de Kardashians het dieet aan. Sommige mensen eten meerdere dagen niets, of maar één maaltijd per dag. De meesten kiezen voor een vorm waarbij ze acht uur lang mogen eten en zestien uur niet.



In opdracht van de Amerikaanse hartstichting volgden wetenschappers uit onder meer Shanghai 20.000 Amerikanen die hun maaltijden binnen acht uur namen. Het onderzoek duurde 15 jaar en is het langstlopende onderzoek naar het dieet tot nu toe.



De onderzoekers ontdekten dat langdurig periodiek vasten de kans om te overlijden aan hartziekten met 91 procent verhoogt. Bij mensen met bestaande gezondheidsproblemen was het risico op overlijden aan een hartziekte of beroerte 66 procent hoger. Mensen met kanker overleden eerder aan hun ziekte wanneer ze periodiek vastten dan mensen met een normaal eetpatroon.



Het onderzoek verklaart niet direct waarom het dieet kan leiden tot verhoogde gezondheidsrisico's. De onderzoekers ontdekten wel dat mensen die periodiek vasten minder spiermassa hebben vergeleken met mensen die hun maaltijden over de dag spreiden. Dat bleek ook uit eerder onderzoek. Minder spiermassa kan volgens de onderzoekers leiden tot een lagere levensverwachting.



Periodiek vasten kan wel helpen met afvallen. Dat leidt bij mensen met overgewicht tot een lagere bloeddruk en een lager cholesterolgehalte op de korte termijn, zeggen de onderzoekers.



Maar op de lange termijn moeten mensen wel "uiterst voorzichtig zijn" met vasten, zegt onderzoeker Victor Zhong tegen The Washington Post. Vooral mensen die hart- en vaatziekten of kanker hebben, moeten volgens hem goed nadenken voordat ze eraan beginnen.

Reacties

20-03-2024 17:47:20 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.540

OTindex: 4.883

Ik vast elke dag tussen de maaltijden door

20-03-2024 18:03:12 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.794

OTindex: 23.100

Goh, extreme diëten zijn niet gezond - wie had dat nu gedacht???

20-03-2024 18:54:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.676

OTindex: 90.226

Extreem is niet gezond? @BatFish : Goh, idd. Wie had dat gedacht.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: