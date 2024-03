Foutje van Ethiopische bank: onbeperkt geld opnemen, ongeacht saldo

Voor geldautomaten in Ethiopië stonden afgelopen weekend lange rijen; door een foutje in het systeem van de Commercial Bank of Ethiopia (CBE) konden mensen onbeperkt geld opnemen, ongeacht hun saldo. Binnen een paar uur werd bijna 40 miljoen dollar opgenomen of overgeschreven, melden lokale media.



Klanten van CBE kregen de storing zaterdag rond middernacht in de smiezen. Vooral onder studenten ging het nieuws over het gratis geld rap rond, meldt de BBC. Bij geldautomaten op verschillende universiteitscampussen stonden al snel lange rijen.



De fout ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden, zegt de CBE in een verklaring. De staatsbank ontdekte het euvel pas na enkele uren en bevroor toen alle transacties.



Het is de vraag of het de bank lukt om het geld terug te krijgen. Universiteiten roepen studenten op om geld terug te geven dat niet van hen is. De bank belooft geen aangifte te doen tegen mensen die het geld weer inleveren.



Op de Technische Universiteit in Addis Abeba zijn briefjes opgehangen met de oproep het geld terug te geven. Daarop is het getal 2016 te zien. Dat komt omdat Ethiopië een andere jaartelling heeft dan Nederland.

Reacties

20-03-2024 15:16:48 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.994

OTindex: 1.086

Het is daar 2016, dan is het in Nederland al verjaart. Dus dan hoef je niets terug te geven.



Laatste edit 20-03-2024 15:17

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: