Dit is dé oplossing tegen halfopgegeten muizen in huis

Om te voorkomen dat andermans kat je huis binnensluipt, zijn er al een tijd selectieve kattenluiken op de markt. Een chip in het dier of in de halsband wordt gescand bij het luik, dat alleen opengaat als de chip herkend wordt. Hiermee worden vreemde indringers geweerd.



Niet helemaal, want soms is je harige huisgenoot je zo dankbaar dat hij een cadeautje voor je meebrengt. En dan kan het zomaar ineens gebeuren dat je een half opgegeten muis of vogel aan je pantoffel hebt hangen.



Een Duitse uitvinder bedacht hier iets op: de ZeroMouse, een module die je aan een selectief kattenluik bevestigt. Er zit een camera in die de kat filmt. Met behulp van AI wordt het beeld razendsnel geanalyseerd. Zit er een beest in de bek van Mimi of Tijger? Dan blijft de poort potdicht. Dat wordt buiten kluiven dus.

20-03-2024 11:13:32 allone

Mogen katten weer naar buiten? Hebben ze alle jonge vogeltjes ondertussen opgegeten?

20-03-2024 12:10:03 Buick

dat je een half opgegeten muis of vogel aan je pantoffel hebt hangen. dat gebeurt hier niet, want we dragen geen pantoffels dat gebeurt hier niet, want we dragen geen pantoffels

20-03-2024 13:55:57 BatFish

@Buick : Tussen je tenen blijven ze ook beter hangen

20-03-2024 14:39:05 Emmo

@Buick :

dat gebeurt hier niet, want we dragen geen pantoffels Quotedat gebeurt hier niet, want we dragen geen pantoffels Gauw mee beginnen. Je weet niet wat je mist.

