Alles over 'finfluencers' op Twitter: Hoe slechter het advies, hoe meer volgers ze hebben

De halve wereld denkt tegenwoordig de financiële markten te kunnen verslaan vanuit hun luie stoel door te luisteren naar zichzelf op de borst kloppende goeroes op sociale media. Hou jij ook wel van een gokje, dan kun je de volgende wetenschappelijke uitkomsten maar beter goed in de oren knopen.

Hoe meer volgers op social media, hoe slechter het advies van financiële influencers, blijkt uit een interessant nieuw onderzoek, waarbij 29.000 zogenaamde 'fintwit'-accounts onder de loep zijn genomen door wetenschappers van de universiteiten van Californië, Louisiana State en het Zwitserse Financiële Instituut in Lausanne.

De onderzoekers ontdekten dat 56 procent van de financiële influencers ('finfluencers') op socialmediaplatform X 'negatieve vaardigheden' hebben (gemiddeld -2,3% opbrengst) en dat ongeveer 28 procent waardevolle investeringstips geven (gemiddeld 2,6% opbrengst). Er is een sterke negatieve correlatie tussen de kans op een bekwame Twitter-adviseur en het aantal volgers – dit is zelfs duidelijk op logaritmische schaal te zien.



De 'anti-skilled'-influencers hebben de neiging positief te tweeten over aandelen of cryptomunten die in koers omhoog gaan, en negatief te schrijven over financiële instrumenten die in waarde dalen. Ze reageren op een prijspatroon, in plaats van een geïnformeerde analyse te verstrekken. Ook twitteren ze vaak positief over populaire aandelen en juist negatief over producten die in het verdomhoekje zitten.



Als je kwaliteit zoekt, volg dan geen accounts met een enorme fanbase, die overdreven optimistisch schrijven over investeringsmogelijkheden. En blijf ook ver weg van finfluencers die constant posten over de laatste trends in de markt.



Dit zijn een aantal rode vlaggen die de wetenschappers aanwijzen:

Grote aantallen volgers

Heel veel berichten posten

Overdreven positieve toon van berichten

Extreme focus op de waan van de dag, en op de nieuwste, populairste aandelen

Reacties

19-03-2024 13:13:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.668

OTindex: 90.202



Hoeveel helften heeft de wereld eigenlijk Ik behoor tot de andere helftHoeveel helften heeft de wereld eigenlijk

19-03-2024 13:22:01 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.223

OTindex: 52.949

@allone : Vier. het westelijk en oostelijk halfrond en het noordelijk en zuidelijk halfrond.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: