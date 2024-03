Piloot in VS neemt 112 vrienden mee op pensioenvlucht naar Hawaï

Een Amerikaanse piloot heeft van zijn laatste vlucht voor zijn pensioen iets bijzonders gemaakt. Hij besteedde 'een goed jaarsalaris' aan het charteren van een vliegtuig, en nam 112 vrienden en collega's mee op reis naar Hawaï.



De 64-jarige Keith Rosenkranz zwaaide eind februari na 33 jaar af als piloot bij de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines. Voor zijn allerlaatste vlucht nodigde hij familie, vrienden, collega's en buren uit, die hij meenam voor een trip van 24 uur naar de Amerikaanse eilandstaat.



Tegen Business Insider zegt Rosenkranz dat hij op het idee voor de bijzondere afscheidsvlucht kwam doordat veel van zijn collega's in de coronatijd niet de afscheidsvlucht konden maken waarop ze gehoopt hadden.



"We hebben toen veel vluchten naar Europa geannuleerd. Een vriend van me kon alleen van Atlanta naar Orlando en terug vliegen. Hij kreeg één ticket voor zijn vrouw, en dat was het."



Rosenkranz, die voor hij begon als commerciële piloot voor de Amerikaanse luchtmacht vloog, kreeg medewerkerskorting op het charteren van een vliegtuig, maar moest toch nog diep in de buidel tasten voor zijn afscheid.



De trip kostte hem 'een goed jaarsalaris', maar dat was het volgens hem meer dan waard. "Zoiets groots kunnen doen is eigenlijk onbetaalbaar, zo'n wervelende reis met familie en vrienden. En je wil straks ook niet de rijkste man op het kerkhof zijn."



Op Hawaï vernieuwde hij onder meer zijn huwelijksgeloften. Nu geniet hij van een welverdiend pensioen, al beschouwde hij zijn baan als piloot ook niet echt als werk. "Ik zeg altijd dat ik niet meer heb gewerkt sinds 1983, toen ik in een supermarkt werkte. Daarna kreeg ik alleen nog betaald om in vliegtuigen te vliegen."

Reacties

19-03-2024 09:16:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.668

OTindex: 90.202



Weliswaar heeft hij nooit gewerkt… maar wel veel verdiend.

Mooi als je zoveel plezier hebt in wat je doet. Als dit reisje hem een jaarsalaris heeft gekost, zit hij iig goed in de slappe wasWeliswaar heeft hij nooit gewerkt… maar wel veel verdiend.Mooi als je zoveel plezier hebt in wat je doet.

19-03-2024 10:23:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.436

OTindex: 94.089

Leuk dat hij zoveel mensen laat meegenieten van zijn afscheidsvlucht.

En ja, piloten hebben ruime salarissen.

19-03-2024 10:24:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.213

OTindex: 28.402



Een buurjongen heeft eens geprobeerd om de Concorde af te huren in verband met een zonsverduistering (Ten behoeve van de astronomische faculteit van Groningen). Ook dat was te doen. Alleen zijn de raampjes van zo'n ding niet geschikt voor astronomische waarnemingen. Anders was het nog gelukt ook. @allone : Het kost een paar nulletjes, maar als je een vliegtuig wilt huren, dan is dat prima mogelijk.Een buurjongen heeft eens geprobeerd om de Concorde af te huren in verband met een zonsverduistering (Ten behoeve van de astronomische faculteit van Groningen). Ook dat was te doen. Alleen zijn de raampjes van zo'n ding niet geschikt voor astronomische waarnemingen. Anders was het nog gelukt ook.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: