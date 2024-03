De Windrunner wordt het grootste vliegtuig ter wereld: langer dan een voetbalveld

Jarenlang is er in het geheim gewerkt aan een nieuw vrachtvliegtuig. Nu maken de bouwers bekend dat het toestel mogelijk al binnen vier jaar op de markt komt. De Windrunner, zoals het imposante vliegtuig heet, is groter dan een voetbalveld.Het toestel is ontworpen door het Amerikaanse energiebedrijf Radia en kan worden gebruikt voor het vervoer van bijvoorbeeld militaire voertuigen of windmolenonderdelen. Het is 108,5 meter lang, 80 meter breed en 24 meter hoog. Er passen tot twaalf keer meer spullen in dan in een Boeing 747. Er moet wel nog even een nieuwe landingsbaan worden aangelegd voor het logge toestel. Die moet bijna 2 kilometer lang worden.Het vliegtuig is in eerste instantie bedoeld voor het vervoer van apparatuur voor windenergie, zoals molenwieken en windturbines. Er zouden zelfs nog grotere turbines inpassen, waardoor er 20 procent meer energie kan worden opgewekt. Handig, omdat de enorme onderdelen niet over de weg vervoerd kunnen worden.