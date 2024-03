Oud-striptekenaars mogen Suske en Wiske niet meer tekenen: 'Gebrek aan respect'

Een brief van de uitgever van Suske en Wiske is bij voormalig tekenaars van de stripverhalen in het verkeerde keelgat geschoten, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Standaard Uitgeverij schreef in de brief dat alleen het huidige auteursteam nog tekeningen mag maken van de figuren, die in de jaren 40 werden bedacht door Willy Vandersteen.



De zes vroegere tekenaars van Suske en Wiske kregen de brief begin deze maand op de mat. "Een van onze taken (...) is om namens de erven Vandersteen de nalatenschap van Willy Vandersteen te bewaken en derden die ongeoorloofd gebruik maken van het auteursrechtelijk beschermde werk hierop aan te spreken", was de boodschap.



In de brief staat verder dat "alle tekeningen van Suske en Wiske of de andere figuren uit het universum van Vandersteen die zonder toestemming van Standaard Uitgeverij tot stand komen en worden ge├źxploiteerd of verkocht vanuit auteursrechtelijk standpunt illegale producties zijn".



De oud-tekenaars signeren wel eens stripboeken van Suske en Wiske op beurzen. Ook maken ze af en toe losse tekeningen om mensen een plezier te doen, zegt tekenaar Paul Geerts tegen de VRT. "Natuurlijk heb ik daar wel eens iets voor gevraagd, maar ik ben niet rijk geworden van die tekeningetjes die ik heb gemaakt." Geerts volgde stripbedenker Willy Vandersteen op en zette zijn werk 30 jaar lang voort.



De 86-jarige Geerts was onaangenaam verrast door de brief van de uitgever. "Het is een gebrek aan respect. Wat mijn collega's en ik allemaal gedaan hebben voor het patrimonium van Vandersteen, dat hou je niet voor mogelijk. Het was dag en nacht werken en we deden dat met heel veel plezier."



De uitgeverij zegt dat de brief fout is geïnterpreteerd. "De bedoeling is dat er geen losse tekeningen meer worden gemaakt door oud-medewerkers van de figuren van Willy Vandersteen omdat er al jaren een soort handel bestaat in tekeningen die in opdracht van verzamelaars of fans worden gemaakt", zegt Dirk Vanlaer van Standaard Uitgeverij tegen de Vlaamse omroep.



Standaard Uitgeverij vindt het jammer dat er zo veel commotie over de brief is ontstaan. Ze hebben contact gehad met oud-tekenaar Geerts en om misverstanden de wereld uit te helpen. "Maar misschien had de communicatie anders en beter kunnen verlopen", zegt Vanlaer.

Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de uitgever meer respect heeft voor de inkomsten dan voor de gevoelens of ideeën van de tekenaars.



Hetzelfde geldt natuurlijk andersom ook.

