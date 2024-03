Mislukte deals en geklapte huwelijken: Italië stopt met sturen flitspaalfoto’s

Wie in Italië stiekem rondrijdt met iemand anders dan de eigen partner op de passagiersstoel, hoeft binnenkort niet meer bang te zijn dat flitspaalfoto’s met daarop herkenbare inzittenden thuis op de mat vallen. Italië gaat voortaan alleen nog de boete sturen.De minister van Infrastructuur en Transport, Matteo Salvini, gaat het dus anders aanpakken. De reden: verhalen in het nieuws over mislukte liefdesaffaires en huwelijken en zakelijke deals die waren geklapt als gevolg van de flitspaalfoto’s, die je in Italië samen met de boete thuis gestuurd krijgt.In niet alle gevallen waren de ‘thuisblijvers’ op de hoogte van eventuele personen die naast de rijdende partner zaten, met alle gevolgen van dien. Binnenkort wordt dan ook alleen de boete verstuurd, zonder foto. En wanneer een foto wordt opgevraagd als bewijs voor overtreders die in beroep willen gaan, moeten de gezichten van andere mensen in de auto onherkenbaar worden gemaakt.Beleid vraagt om flinke investeringen in nieuwe apparatuurDat onherkenbaar maken mag niet gebeuren door justitie, maar moet automatisch plaatsvinden. Ook is overeengekomen dat de apparaten en filmsystemen die het verkeer continu kunnen monitoren beelden alleen mogen opslaan in geval van een overtreding. Het nieuwe beleid vraagt waarschijnlijk om flinke investeringen in nieuwe apparatuur.De Italiaanse verkeersminister Salvini is geen voorstander van flitspalen. Volgens hem zijn ze geen preventiemiddel, maar een systeem om geld te verdienen. Italië heeft het hoogste aantal flitspalen van Europa: naar schatting ruim achtduizend. Dat is meer dan twee keer zoveel als in Groot-Brittannië en Duitsland, die er respectievelijk 4000 en 3800 hebben. Nederland heeft naar schatting ‘slechts’ 650 vaste flitspalen. In 2023 hebben de Italiaanse gemeenten volgens Salvini maar liefst 1,5 miljard euro binnengehaald met flitspalen.Flitspaal als geldmachineVolgens het nieuwe decreet mogen snelheidscamera’s in de toekomst alleen worden geplaatst wanneer ze daadwerkelijkheid de veiligheid vergroten en niet om geld te verdienen: meer dan één boete krijgen op hetzelfde stuk weg binnen korte tijd behoort daardoor ook tot het verleden. ,,Camera's in de buurt van scholen of ziekenhuizen, prima’’, zegt Salvini. ,,Maar niet op vierbaanswegen met als enig doel automobilisten te belasten en lastig te vallen.”