Verhoging minimumloon kost werkgevers twee keer zoveel als het de werknemer oplevert

Verhoging van het minimumloon kost werkgevers twee keer zoveel als het de werknemer oplevert, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het verhogen van het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli, het voorstel om dat met 1,2 procent op te trekken. Volgens MKB-Nederland gaan door die maatregel 40.000 banen verloren.



Vonhof pleit ervoor dat de overheid op een andere manier de koopkracht van mensen stimuleert dan via het minimumloon. 'Als je wil dat mensen ongeveer duizend euro netto overhouden, dan moet je ervoor zorgen dat het ook duizend euro kost. Dus zorg dat de lasten van die werkgevers dan niet tegelijkertijd dubbel stijgen.' (ANP / Robin Utrecht)

'In de afgelopen anderhalf jaar is het wettelijk minimumloon door een aantal ingrepen inmiddels met 30 procent gestegen. Dat is voor ondernemers gewoon niet meer betaalbaar.' Volgens Vonhof nemen de kosten voor de ondernemer in de cultuur, de recreatie, de horeca en de detailhandel enorm toe. 'En dat moeten ze in hun prijzen stoppen, met als gevolg dat we inmiddels zien dat de prijzen stijgen door de loonontwikkeling. En dat is natuurlijk een heel slechte zaak.'



Vonhof pleit ervoor dat de overheid de koopkracht van mensen op een andere manier stimuleert dan via het minimumloon. 'Als je wilt dat mensen ongeveer 1.000 euro netto overhouden, dan moet je ervoor zorgen dat het ook 1.000 euro kost. Dus zorg dat de lasten van die werkgevers dan niet tegelijkertijd dubbel stijgen.'



Vonhof noemt het 'een gevalletje van de algemene financiƫle beschouwingen', na de val van het kabinet, waarbij de hele Kamer 'cadeaus gingen uitdelen'. 'Het stijgen van het wettelijk minimumloon kost ondernemers geld, maar daardoor stijgen ook de uitkeringen dat kost de overheid geld.'



Het steekt Vonhof dat de overheid de kosten van die maatregel ook weer bij de ondernemers legt. Vonhof waarschuwt: veel ondernemers houden dit niet meer vol en gaan omvallen. Hij raadt de Kamer ten sterkste af hiermee door te gaan. 'Denk nog eens goed na en geef werkgevers bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer netto aan hun werknemers te betalen, of zorg ervoor dat de lasten voor werkgevers bovenop het brutoloon omlaag gaan. Dan kan misschien het loondeel iets omhoog, maar dan gaan de kosten voor ondernemers niet zo hard omhoog.'

