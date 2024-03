Kasteel Olt Stoutenburght, Blesdijke (De Blesse)

In 1990 begon Gregorius (Gerry) Halman met het bouwwerk naast zijn woning. Olt Stoutenburght heet zijn levenswerk dat maximaal 27 meter hoog mag worden. Het is vernoemd naar Toutenburgh, de middeleeuwse kasteelkazerne in het Land van Vollenhove rond 1500 waarvan enkel nog een kleine ruïne rest. Het kasteel wordt gebouwd van oude bouwmaterialen zoals bakstenen. Halman laat zich onder meer inspireren door de Romaanse bouwkunst.De Stoutenburght of Olt Stoutenburght in Blesdijke (Friesland) is een fantasiekasteel. Het is op dit moment nog in aanbouw. Het was, zoals hij zelf vertelde, zijn droom een kasteel te maken en toen het kon is hij in 1990 daar mee begonnen. Gregorius Halman alias Gregorius van Stoutenburgh heeft daarbij handig gebruik gemaakt van de geografische ligging van zijn perceel – door de onderliggende kleilaag (uit de IJstijd) is een fundering niet nodig.Bouwer en Kasteelheer Halman heeft voorheen in de kledingverhuur gezeten. In het kasteel vind je regelmatig mannequin poppen (paspoppen) terug. Soms in nogal obscure toestand maar ook wel met een zekere humoristische of zelfs wat wrange, tragi-komische, knipoog.Het kasteel heeft meerdere verdiepingen inclusief een ondergronds keldergedeelte. ik bezocht het kasteel vandaag in het kader van een bedrijfsuitje. Het kasteel is, beperkt, beschikbaar voor feestjes (op beperkte schaal) en is ook een trouwlocatie (tekst gaat verder onder deze galerij).Het kasteel is met ontzettend oog voor detail gemaakt. Het is nagenoeg onvoorstelbaar dat iemand zonder bouwkundige achtergrond dit hele kasteel nagenoeg eigenhandig heeft gebouwd (en er nog steeds aan bouwt). Hier staat een regelrechte bezienswaardigheid voor de komende honderden jaren als je het mij vraagt!