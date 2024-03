Lollige parkeerwachters van de Efteling sorteren auto’s op kleur, drone legt bijzonder plaatje vast

KAATSHEUVEL - Een leeg parkeervak was dinsdag niet het enige waar bezoekers van de Efteling naar hoefden te zoeken. Ze moesten dit keer tijdens het parkeren ook rekening houden met de kleur van hun auto. Door de lollige parkeerwachters ontstond er een bijzondere luchtfoto.De creatieve medewerkers leidden dinsdagochtend de arriverende pretparkbezoekers naar parkeerplaatsen die voor hun autokleur ‘bestemd’ waren. Normaal gesproken wijzen parkeerwachters wel in de richting waar auto's naartoe kunnen rijden, maar bezoekers mogen dan een eigen vrije plek uitkiezen. Dat ging dit keer iets anders: de medewerkers wezen een plek toe, waardoor blauwe, rode, witte, zwarte, gele en groene wagens naast elkaar werden geparkeerd.Een woordvoerder van de Efteling kan er wel om lachen. ,,Ze deden dat op eigen initiatief. We zien het als een ludieke actie van onze collega's, die het leuk vonden om te doen. Gasten reageerden er ook positief op.”Fotograaf Nick Ringelberg maakte de foto met een drone van het tafereel op parkeerplaats P1. ,,Ik vond hem erg tof! Leuk grapje van de parkeerwachters”, aldus de fotograaf.