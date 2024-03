Jacky (72) legt puzzel van 51.300 deeltjes, om aan het einde te ontdekken dat er één stukje ontbreekt

Koekelare - Jacky Rosseel (72) uit Koekelare, die eerder al indruk maakte door een gigantische puzzel bestaande uit 54.000 stukjes te voltooien, heeft

13-03-2024 19:23:33

Het overkomt mij ook vaak dat een stukje lijk te missen. Dan ligt het toch ergens verdekt opgesteld op de vloer.

Wat wel kan, is dat het aan mijn kleding is blijven haken en dan ergens in huis of, veel erger, buiten eraf gevallen is. Dat is pas echt balen. Want dan vind je het van je levensdagen niet meer terug.