Japanse autoriteiten waarschuwen: aai giftige kat niet

Inwoners van de Japanse stad Fukuyama moeten uitkijken voor een kat die in een vat met giftige chemicaliƫn is gevallen. De autoriteiten waarschuwen om de kat niet aan te raken.



Een medewerker van een fabriek vond gisteren gele pootafdrukjes die wegleidden van een vat met een giftig goedje. Op camerabeelden is te zien hoe de kat wegrent, en een spoor van afdrukken achterlaat.



Volgens de autoriteiten van de stad in het westen van Japan viel de kat in een vat met chroom-6, een giftige en kankerverwekkende stof.



Inwoners van Fukuyama worden opgeroepen om de kat niet aan te raken, en de politie te waarschuwen als ze 'm zien. Dat meldt de Britse omroep BBC. De autoriteiten sluiten niet uit dat de kat inmiddels is overleden. Vooralsnog ontbreekt ieder spoor van het dier.



Chroom-6 is een middel dat onder meer wordt gebruikt om roest tegen te gaan. De stof kwam in Nederland onder meer in het nieuws toen enkele jaren geleden bleek dat honderden mensen op een werkplaats van de NS in Tilburg aan het goedje waren blootgesteld.

