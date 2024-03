Ontslagpremie voor 14-jarige die niet kwam opdagen bij bijbaantje

Een veertienjarige jongen die werd ontslagen omdat hij het liet afweten op zijn zaterdagse bijbaantje in een slagerij, krijgt van de rechter een ontslagvergoeding toegekend. Zijn werkgever moet de jongen, die 5,50 euro per uur verdiende, 428 euro betalen. De slager draait ook op voor de proceskosten, van ruim 892 euro.



Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant. "Ik ben al 24 jaar directeur en heb 140 man personeel. Dan gebeurt er wel eens wat, maar zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt", aldus de werkgever.



De veertienjarige jongen werkte sinds juni vorig jaar op zaterdagen in een van de winkels van de Tilburgse slagerijketen Fons Pessers. Op dinsdag 29 augustus liet zijn vader weten dat hij die zaterdag niet zou komen werken.



De bedrijfsleider ging hier niet mee akkoord, omdat hij die zaterdag als gevolg van de opening van een nieuwe winkel veel drukte verwachtte. Daarom zei hij al zijn personeel nodig te hebben. De slager vroeg de jongen zodoende om zijn verplichtingen na te komen. "Ik vind niet dat werk zomaar afgezegd kan worden, omdat er iets anders tussendoor komt."



De vader liet daarop weten dat zijn zoon echt niet kon komen. "Ik vind je reactie eerlijk gezegd behoorlijk bot, zeker omdat je niet weet wat de reden is!", appte hij.



Nadat de medewerker die zaterdag inderdaad niet kwam opdagen, probeerde de slager hem enkele malen te bellen. Maar de jongen nam niet op en reageerde niet op zijn voicemail. Daarop appte de slager hem dat hij niet meer terug hoefde te komen. "Bij deze gaan we er direct mee stoppen."



Daarmee namen de jongen en zijn vader echter geen genoegen: zij namen een advocaat in de arm en stapten naar de rechter. Volgens hen was de jonge werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen en zou daarom recht hebben op een trits aan ontslagvergoedingen.



Daarbij voerden ze onder meer aan dat de jongen duikspullen had gekocht, in de verwachting dat hij die zou kunnen betalen met de verdiensten van zijn bijbaantje. Ook zou zijn vertrouwen in werkgevers 'ernstig geschaad' zijn en had hij een deuk in zijn zelfvertrouwen opgelopen bij het solliciteren naar een nieuwe baan.



De vader en de jongen eisten een transitievergoeding van 36 euro, een billijke vergoeding wegens onterecht ontslag van 150 euro en loon over zijn resterende contractperiode van 1247 euro. In totaal bedroeg de claim dus ruim 1400 euro. Volgens de slager had de werknemer recht op geen cent.



Maar de werkgever kwam van een koude kermis thuis. Uit de vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Tilburg de jongen grotendeels gelijk heeft gegeven. Overigens vermeldt de uitspraak niet wat nu uiteindelijk de reden was, waarom hij niet op zijn werk verscheen.



Maar volgens de rechter had de slager 'op zijn minst een gesprek' met hem moeten voeren over het voorval, of moeten volstaan met een waarschuwing. "Bovendien is het één keer niet verschijnen op het werk geen reden voor een ontslag op staande voet."



Dat betekent dat de ondernemer de jongen een zogenoemde 'vergoeding wegens onregelmatige opzegging' moet betalen van 428 euro. Dat is het loon en vakantiegeld dat hij tijdens acht zaterdagen van zijn opzegtermijn zou hebben ontvangen. De overige geëiste ontslagvergoedingen vond de kantonrechter te gortig.



Slager Koen Plessers reageert laconiek op de uitspraak. "Deze zaak ging om helemaal niets. Het is onvoorstelbaar dat we hiervoor bij de rechter stonden. Maar hun advocaat zei: of betalen, of we gaan naar de rechter. Dat schoot mij in het verkeerde keelgat."



Plessers zegt zich in de rechtszaal te hebben verbaasd over de opkomst. "De vader en de jongen hadden twee advocaten meegebracht, daarnaast zat er een rechter en een griffier. Ik deed het zelf, omdat ik hiervoor geen advocaat wilde inschakelen. Wat een parade, voor zo'n bedrag."



De slager zegt niet in hoger beroep te zullen gaan. "Dit kost allemaal bakken met tijd en geld. Bovendien kan ik me wel vinden in de uitspraak. De geëiste ontslagvergoedingen zijn grotendeels afgekeurd. En mijn appje was misschien wel wat te kort door de bocht. Het was verder een heel aardige jongen. Hij is misschien wel het grootste slachtoffer van deze zaak."

Er wordt wel gezegd de vader en de jongen eisen, maar ik denk dat de vader nogal weert heeft van rechtspraak en de wet en zodoende waren er ook eisen die zelfs de rechter te gortig vond.

Ik vermoed dat de jongen zelf er geen inspraak in heeft gehad

@Buick :

en zodoende waren er ook eisen die zelfs de rechter te gortig vond. Quoteen zodoende waren er ook eisen die zelfs de rechter te gortig vond. Volgens het principe: "Ask the double and take the half".

