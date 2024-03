Socialistische jongerengroep na ophef: 'Volgende keer iftar zonder bier'

Een bericht van jongerenorganisatie ROOD Rotterdam stuitte dinsdag op kritiek op sociale media. De socialistische jongerengroep deelde een foto waarop te zien was hoe een iftar, een islamitisch rituele maaltijd tijdens de ramadan, werd gehouden. Op tafel stonden echter flesjes bier, iets dat streng verboden is in de islam. In een reactie zegt de organisatie de volgende keer alcohol achterwege te laten.



"Bier zuipen in combinatie met iftar? Delete your account..", schreef X'er Güven Erkasian als reactie op de foto. "Zogenaamd racisme en discriminatie willen bestrijden maar vervolgens geen respect hebben voor de cultuur die jullie -voor de show- omarmen. Typisch", schreef X'er Mounim.

