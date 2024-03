Ambtenaren wijzigden kaart Hollands Kroon, zodat datacenter gebouwd kon worden

Enkele ambtenaren van de gemeente Hollands Kroon hebben een kaart in de zogenoemde Gebiedsvisie stilletjes gewijzigd, zodat de geplande datacenters plots veel meer ruimte kregen. Dat blijkt uit een rapport van Berenschot.

De gemeenteraad stemde vervolgens in met het plan, terwijl niemand weet hoe en waarom dit kaartje in de omgevingsvisie is terechtgekomen. "Wel is duidelijk dat er in eerdere versies van de omgevingsvisie een ander kaartje heeft gestaan”, schrijven de onderzoekers.

Het gemeentebestuur had enkel oog voor de voordelen van de megahallen vol servers en te weinig voor de nadelen, staat in het rapport waarover De Telegraaf bericht. Die nadelen, zoals het gigantische stroomverbruik en gebruik van koelwater zijn enorm onderschat door de gemeente. En de 'weerstand en escalatie' van omwonenden zijn terecht.

Maar iedereen die kritiek had - raadsleden, maar ook journalisten en inwoners - is de mond gesnoerd, terwijl het besluit ’weinig gedocumenteerd en onderbouwd’ is.

De bouw van het datacenter is niet doorgegaan.

Reacties

12-03-2024 15:22:24 Emmo

En wat gebeurt er nu met die ambtenaren?

