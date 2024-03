Vrachtschip Zapata ligt stil door gestremde vaarwegen in Noord-Holland: ‘Waarom plannen ze dat niet wat beter?’

Vrachtschip Zapata ligt al een week stil in Noord-Holland, omdat twee vaarwegen gestremd zijn door werkzaamheden. ‘Wij liggen nu stil, terwijl we willen varen. Ik snap niet waarom niet beter gekeken wordt naar de binnenvaart als ze werken aan bruggen en sluizen’, vertelt schipper Jurjen Zon.



Zapata ligt sinds vrijdag 1 maart stil op de Kromme Mijdrecht in het dorp Woerdense Verlaat omdat zowel de brug bij Ouderkerk aan de Amstel als de Tolhuissluis in het Amstel-Drechtkanaal gestremd zijn.



Schipper Jurjen Zon heeft diverse keren contact gehad met de Provincie Noord-Holland, maar de vaarwegbeheerder lijkt doof voor de binnenvaart. ‘We krijgen alleen contact als we met het servicenummer bellen, inmiddels heb ik zeven verschillende mensen aan de lijn gehad.’



Op papier zouden de werkzaamheden niet samen vallen. Een groot aantal sluizen in Noord-Holland worden aangesloten op een centrale, zodat ze op afstand bedienbaar worden. Dit gebeurt in fases. De Tolhuissluis in het Aarkanaal is daarom van maandag 4 maart 2024 tot en met vrijdag 5 april 2024 gestremd voor de scheepvaart.



De route over de Amstel zou gewoon open zijn, maar daar is een kink in de kabel, omdat de nieuwe brug bij Ouderkerk aan de Amstel mankementen vertoont. De brug werd vorig jaar juli geopend, maar kan sinds 22 november 2023 niet meer open en dicht. Sinds januari vinden herstelwerkzaamheden plaats die nog tot 24 maart 2024 duren. Tot die tijd is er geen bediening voor de scheepvaart. Logisch zou zijn dat de werkzaamheden aan de sluis dan pas zouden beginnen als de brug weer werkt, maar dat is niet gebeurd.



Jurjen maakt er maar het beste van. ‘Ik voer nu onderhoud aan het schip uit, waar ik normaal niet zo snel aan toe kom, maar liefst ga ik weer varen.’

Wel diner, geen gehoor

Het lijkt erop dat de Provincie de beroepsvaart vergeet op de wat kleinere vaarwegen. Jurjen: ‘Mijn man Marco en ik hoorden per toeval via via dat de ambtenaren vooral bezig zijn met het vaarseizoen voor de watersport en voor die tijd werkzaamheden willen afronden. Dat wij hier ook varen, heeft blijkbaar niemand door. Waarom plannen ze de werkzaamheden niet wat beter?’



Jurjen snapt niet waarom er niet beter is gekeken naar wat de werkzaamheden betekenen voor de scheepvaart. ‘Wij varen voor de betoncentrale van Bruil en die rekent op ons. We kunnen ons schip waarschijnlijk nog wel ergens lossen en een andere lading varen, maar op deze manier kun je – dankzij de Provincie Noord-Holland – niet vertrouwen op de binnenvaart. Dat zit ons enorm dwars.’



Overigens organiseert de Provincie wel ieder jaar in oktober een schippersdiner. Jurjen: ‘Wij hebben goed contact met de beleidsmakers, maar dat levert dus helemaal niks op, want ze houden gewoon geen rekening met ons. De overheid stremt met gemak de vaarwegen en laat ons liggen aan de kant.’



Statenlid Aletta den Boer van BBB maakte zich in februari al zorgen om de stremmingen en diende schriftelijke vragen in. Uit de beantwoording van dinsdag 5 maart blijkt dat de Provincie de werkzaamheden wegens de kosten niet te veel wilde uitstellen, zo staat te lezen: ‘De werkzaamheden aan de Tolhuissluis liggen vast in contracten met de aannemers en het personeel is hiervoor ingepland. Die werkzaamheden konden alleen geannuleerd worden tegen hoge kosten.’



Den Boer snapt dat de werkzaamheden niet zomaar uitgesteld kunnen worden, maar baalt er wel van. ‘Ik ga maandag 11 maart dit aan de kaart stellen tijdens de commissie Ruimte, want zoiets mag niet nog een keer gebeuren.’



Den Boer wil ook dat er een goede planning komt omtrent toekomstige projecten op de vaarwegen. ‘We worden nog meer sluizen en bruggen aangesloten op de centrale bediening, waardoor ook meer stremmingen volgen. We moeten dat echt beter afstemmen met de andere werkzaamheden aan vaarwegen in onze Provincie.’



