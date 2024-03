Jonge wolf krijgt in Oude Willem met de scheepshoorn te maken als ie z'n snuit weer eens laat zien

Er ligt een gastoeter klaar voor de ondeugende en fotogenieke wolf in buurtschap Oude Willem op de Drents-Friese grens. Het dier liet zich herhaaldelijk zien en voeren en moet daarom weer mensenschuw worden.



„We willen naar die wolf toe als hij zich weer laat zien. Niet meteen met een paintballgeweer, maar wel met iets als een scheepstoeter”, aldus natuurgedeputeerde Matthijs de Vries (CU) van Provincie Fryslân. Dat zal de jonge, op muizen jagende knuffelwolf leren, is de hoop.



Het plan moet nog wel doorgesproken worden met een aantal partijen, waaronder de politie, voor het daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.



Ook het gebruik van een paintballgeweer is onderdeel van de plannen die op tafel liggen. De provincie maakt namelijk gebruik van een escalatieladder. De eerste stap is dat mensen hun gedrag moeten aanpassen. Zij moeten ruim afstand houden en niet voeren, dat is feitelijk nu al de opdracht. De tweede stap is dat toeschouwers de wolf gaan imponeren. Ze moeten in de handen gaan klappen en veel geluid maken om het dier te verjagen. Als dat niet genoeg helpt komt de gastoeter of scheepshoorn uit de tas.



Als die methoden niet werken, willen de provincies Drenthe en Friesland de wolf met een vuurwerkpistool (stap 4) of een paintballgeweer (stap 5) verjagen. Stap vier en vijf zijn zo verstrekkend dat ze nader juridisch uitzoekwerk en een natuurontheffing vereisen.



De reden dat de provincies willen ingrijpen bij de jonge wolf in Oude Willem, is dat het dier problematisch gedrag laat zien. Hij lijkt niet erg bang voor mensen. Zo’n wolf kan een probleemwolf worden, waardoor de kans groter wordt op conflicten tussen deze wolf en mensen (met hun honden).



Daarmee is de aanpak volgens de provincies Drenthe en Friesland zowel ter bescherming van de mens als van de wolf zelf. Ook terreinbeheerder Staatsbosbeheer en gemeentes Westerveld en Ooststellingwerf zijn betrokken bij de vervolgaanpak.



Bestuurders van het gebied zijn al langere tijd niet zo blij met het gedrag van deze wolf. Tussen november en februari was er een verbod tot stilstaan op de Oude Willemsweg. De verkeersmaatregel was nodig vanwege de vele mensen die langskwamen in de hoop de wolf te zien. Door alle auto’s in de berm kon het doorgaande verkeer er nauwelijks langs.



Nu ligt er dus een stappenplan om de wolf af te schrikken. „We hebben de interventies klaarliggen. Alleen de wolf laat zich niet meer zien”, meldt Friese gedeputeerde De Vries. Omdat de prioriteit van ingrijpen daardoor is gedaald, zijn nog niet alle gesprekken gevoerd over mogelijke scenario’s en bijbehorende risico’s.



Want er moet wel goed nagedacht worden over wat de mogelijke reacties van de wolf kunnen zijn, benadrukt gedeputeerde De Vries. „Hij kan schrikken en denken: ‘de groeten’. Maar hij kan ook blijven staan. In het ergste geval gaat hij over tot een aanval richting een mens. Dat laatste is natuurlijk wat je absoluut niet wil.”



Het zijn de stressreacties die kunnen volgen op een bedreiging: vluchten, vechten of bevriezen. Daarom zullen er – als er zo’n toeter wordt gebruikt – ook handhavers aanwezig moeten zijn die kunnen ingrijpen als het verkeerd dreigt te gaan.

