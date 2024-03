Schoenmaker wint landelijke eretitel: 'Ik schoot helemaal vol'

DEN HAAG - 'De tranen schoten in mijn ogen en ik dacht: dit is waar ik het allemaal voor heb gedaan.' Esdras van den Berg is al meer dan 30 jaar schoenmaker in winkelcentrum Leyweg in Den Haag. Deze week kreeg hij de landelijke eretitel 'Schoenmaker van het Jaar' van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Hij is enorm trots en vereerd.Een paar dagen na de uitreiking van de prijs in Nieuwegein schiet Esdras van den Berg weer vol als hij terugdenkt aan de woorden in het juryrapport.'Vooral door de aardige woorden van mijn klanten die hebben bijgedragen aan de titel', vertelt hij. 'En natuurlijk het oordeel over mijn werk. Dan denk ik: je bent toch wel een vakman. Ik raak er weer ontroerd van als ik eraan denk.'Van den Berg ziet de titel als een kroon op zijn werk. 'Schoenmaker is nog steeds een ambacht, een prachtig ambacht. Wij maken van niets, iets en dat is mooi. Soms zeggen mensen dat ze het eindresultaat mooier vinden dan ze hadden verwacht en voor die waardering doe ik het.'Ook de sociale functie die schoenmakers hebben, maakt zijn werk speciaal. 'Je werkt met je handen, je hoofd en je hart', zegt hij. 'Want mensen komen ook voor een praatje naar mij toe. Het is net als bij de kapper waar mensen in de stoel gaan zitten en gesprekken voeren. Dat is hier ook zo. We maken een praatje en ondertussen maak ik de schoenen.'Concurrentie van goedkope schoenenToch dreigen schoenmakers steeds meer uit het straatbeeld te verdwijnen doordat mensen ervoor kiezen om een goedkoop paar in de uitverkoop aan te schaffen in plaats van een reparatie te betalen, erkent hij.Van den Berg: 'Er zijn mensen die goedkope schoenen kopen, maar weet wel dat je dan plastic koopt. Dat is niet goed voor het milieu. Je kan beter een paar duurdere schoenen kopen en die laten repareren als ze kapot zijn. Dan ben je op de langere termijn goedkoper uit.'Volgens Van den Berg blijven schoenmakers 'keihard' nodig. Van den Berg: 'Zeker nu we zoveel oog hebben voor het milieu. Daarom zeg ik: gooi je kapotte schoenen niet weg, laat ze repareren. Wij kunnen tachtig of negentig procent van de schoenen maken. Zo dragen we ook bij aan het milieu.'Uit het juryrapport: 'Esdras van den Berg wordt echt geroemd door klanten. Zij laten met plezier hun schoenen maken die er nadien beter dan nieuw uitzien. Vriendelijkheid en service met een glimlach worden vaak genoemd. Een bedrijf in een wijk met misschien wel de meenste nationaliteiten va Nederland waar op een kleine oppervlakte onder hoogspanning wordt gewerkt. Echt een visitekaartje voor de hele schoenmakerij.'