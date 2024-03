Hovenier schoffelt klimop uit Utrechts kunstwerk: We zijn echt overvallen

Een klimop die bedoeld was als onderdeel van een kunstwerk op een flatgebouw in Utrecht, heeft dat niet lang volgehouden. Een hovenier verwijderde de plant, die juist met zorg was uitgekozen door de bewoners van het gebouw. "We zijn hier echt door overvallen", zegt een verbaasde bewoonster tegen RTV Utrecht.



Het kunstwerk werd gemaakt door Jan Heinsbroek, een gerenommeerd muurschilderaar in de Domstad. Hij staat bekend om zijn levensechte schilderijen. Zo ook deze schildering op een flat in de wijk Hoograven.



Het idee is als volgt: een giraffe ter hoogte van zeven verdiepingen eet van klimop op diezelfde hoogte. Maar die klimop moet daar nog wel naartoe groeien. "Met de jaren moet het kunstwerk steeds beter tot zijn recht komen", zei de kunstenaar, die werkt onder het pseudoniem Janisdeman, vorig jaar tegen het AD. In september werd de schildering onthuld.



Een hovenier heeft de klimplant nu verwijderd in opdracht van woningcorporatie Woonin. Maar er is ook een nieuwe geplant. "Een clematis", zegt bewoonster Liesbeth Rox. Jammer, want dat hadden ze niet zo uitgekozen. De clematis krijgt net als de hedera ook bloemen, maar die zijn een stukje groter en hebben meer kleur.



Het plan voor de hedera was goedgekeurd, zegt acteur en presentator Edo Brunner. Hij is de compagnon van kunstenaar Heinsbroek. "Bij de opening waren mensen van Woonin en de gemeente aanwezig, ze vonden het superleuk. Niemand zei dat de hedera niet mocht."

Nu met foto.

Rare toestand - waarom geeft de woningcorporatie opdracht die plant te vervangen als die met zoveel instemming geplaatst was??

