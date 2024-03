Een Duitse man die 217 COVID-vaccinaties heeft gekregen, wordt het middelpunt van nieuw immunisatieonderzoek

Een 62-jarige man uit Duitsland, die naar verluidt meer dan 200 COVID-injecties heeft gekregen, is het middelpunt geworden van nieuw onderzoek naar de effecten van overmatige immunisatie op het menselijk lichaam.



Onderzoekers van de Universiteit van Erlangen-Neurenberg (FAU) zeiden dat de man ervoor koos om binnen 29 maanden om 'privéredenen' 217 COVID-vaccinaties te ontvangen. Voor 134 van deze prikken, van acht verschillende soorten vaccins, leverde een officier van justitie officieel bewijs.



"Deze vonden plaats buiten de context van een klinische studie en in strijd met de nationale vaccinatieaanbevelingen", aldus de onderzoekers in een peer-reviewed artikel dat maandag in het tijdschrift The Lancet Infectious Diseases werd gepubliceerd.



Ze onthulden niet hoe de man, die in de centraal-Duitse stad Magdeburg woont, privé toegang kon krijgen tot zoveel vaccinatieprikken.



"We hoorden over zijn zaak via krantenartikelen", zei dr. Kilian Schober van het Institute of Microbiology van de FAU. "We hebben toen contact met hem opgenomen en hem uitgenodigd om verschillende tests in Erlangen te ondergaan. Hij was daar erg in geïnteresseerd."



De onderzoekers begonnen aan een uitgebreide analyse van zijn immuunrespons, met behulp van bloedmonsters die over een aantal jaren waren verzameld.



Ze zeiden dat het tot nu toe onduidelijk was wat de effecten van 'hypervaccinatie' zouden zijn. De studie meldt dat de man geen 'afwijkingen' of vaccingerelateerde bijwerkingen vertoonde. Ook vertoonde hij geen enkel teken dat hij ooit besmet was geweest met COVID.



"De observatie dat er ondanks deze buitengewone hypervaccinatie geen merkbare bijwerkingen optraden, geeft aan dat de vaccinaties goed verdragen worden", aldus Dr. Schober. In de gepubliceerde studie werd opgemerkt: "Hoewel we tot nu toe geen tekenen van [COVID] doorbraakinfecties bij [hem] hebben gevonden, kan niet worden opgehelderd of dit causaal verband houdt met het hypervaccinatieregime."



Uit de resultaten bleek ook dat de immuniteit van de man tegen het virus niet bij elk volgende prik afnam of 'vermoeid' raakte. "Over het geheel genomen hebben we geen enkele indicatie gevonden voor een zwakkere immuunrespons, integendeel," zei Dr. Schober.



Er was een significante toename van antilichamen - een beschermend eiwit geproduceerd door het immuunsysteem - tegen COVID na zijn 217e vaccinatie, die tijdens het onderzoek werd toegediend met toestemming van de man. Dit gaf aan dat zijn immuunsysteem krachtig bleef reageren op elke nieuwe vaccindosis.



In de gepubliceerde studie waarschuwden de onderzoekers tegen het generaliseren van de bevindingen van dit bijzondere geval naar de bredere bevolking. "Belangrijk is dat we hypervaccinatie niet onderschrijven als een strategie om de adaptieve immuniteit te versterken", zeiden ze. "Uit huidig onderzoek blijkt dat een vaccinatie van drie doses, gekoppeld aan reguliere aanvullende vaccins voor kwetsbare groepen, de voorkeursaanpak blijft. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer vaccins nodig zijn", verduidelijkt de website van de universiteit.

06-03-2024 12:27:34 CeeDee

Man met hypochondrie?

Die heeft meer baat bij een psychiater denk ik...



06-03-2024 12:37:14 allone

Hij zal wel extreem gezond geweest zijn toen hij aan dit hypervaccinatieregime begon

06-03-2024 15:01:13 Mamsie

Zeker een vaccinjunk of zo......

