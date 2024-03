Maker van frikandelspaghetti komt met nieuwe creatie: 'fonduetje oorlog'

Foodblogger Manon, die met haar motto 'hoe vetter de better' het internet verovert, heeft een nieuwe creatie. Waar ze eerder al de 'frikandelspaghetti' op ons netvlies brandde, richt ze zich nu op de fijne kunst van het fonduen. Want naast chocolade en kaas, wat kan je nog meer met een fonduepan doen? Het eerste experiment werd meteen een heerlijk vet, culinair gedrocht: fonduetje oorlog.Net als bij de klassieke 'patat oorlog' is het hoofdbestanddeel pindasaus. Daarnaast voegt men naar hartenlust mayonaise en gechopte uitjes toe en het feest kan beginnen. Maak je klaar voor vette klauwen...