Gasfles ontploft in bestelbus, bestuurder raakt gewond

Bij een bizar ongeluk is de bestuurder van een bestelbus gewond geraakt. De man raakte gewond toen een gasfles die in de laadruimte van het voertuig stond spontaan ontplofte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de Konijnenberg in het noorden van Breda. De bestelbus was naast gasflessen geladen met onderdelen die door een loodgieter of installateur gebruikt worden.De bestelbus stond stil voor stoplichten toen het ongeluk gebeurde. De explosie zou veroorzaakt zijn toen de chauffeur van de bestelbus de radio aan wilde zetten. Daardoor ontstond waarschijnlijk een vonk die de explosie veroorzaakte.De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was wel bij kennis toen hij werd geholpen door de hulpdiensten. De bestelbus is flink ontzet door de explosie. Zo lag de schuifdeur er half uit en ging ook de achterdeur van de wagen niet meer dicht. Met een spanband kon de beschadigde auto veilig weggesleept worden.Auto's die in de buurt stonden zouden ook beschadigd zijn geraakt door de explosie. Bestuurders van die auto's bleven ongedeerd.