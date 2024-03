Haas slaagt erin hond voor de gek te houden tijdens de jacht, waardoor iedereen in een deuk ligt

Soms verrassen de slimheid en intuïtie van dieren ons echt. Denk je dat een haas een angstig wezentje is? Bekijk deze video om je mening volledig te veranderen!In de video zien we een haas die voor een hond wegrent. Op een gegeven moment stopt het dier, draait zich om en rent recht op de hond af. Plotseling draait het dier naar rechts en stopt letterlijk enkele centimeters van het pad. Wat is hij van plan? De hond die achter hem aan zit, zal hem nu zeker opmerken!Nou, nee! De haas is zich er goed van bewust dat de hond hem niet op zicht volgt, maar op geur. Door zijn eigen spoor terug te volgen, brengt hij de hond op een dwaalspoor!Zoals het wetenschapsportaal Cafe Nauka opmerkt, zijn dit soort strategieën normaal voor hazen. Ze passen ze regelmatig toe en hoewel ze met een snelheid van 70 km/u kunnen rennen, stelt hun slimheid hen vaak in staat om problemen te vermijden wanneer ze te maken hebben met een roofdier.In de video maakt de brutale haas schaamteloos gebruik van het feit dat de hond zijn aanwezigheid enkele meters vooruit ruikt, terwijl zijn zicht hem niet toestaat de stilstaande haas te zien, die vrij goed opgaat in de achtergrond. Als gevolg daarvan rent de hond verder en verliest hij na verloop van tijd het spoor, terwijl de haas inmiddels de dreiging heeft vermeden.