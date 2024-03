Kabinet wil 'moeder' afschaffen

Het kabinet wil in het bevolkingsregister het woord 'moeder' vervangen door de term 'ouder uit wie het kind is geboren', meldt het AD. De orthodox-christelijke SGP is boos: eerder zei het kabinet zelf dat zo'n aanpassing "niet wenselijk" was.

Volgens SGP-Kamerlid André Flach wordt "een uiterst gevoelige wijziging" door het kabinet "weggemoffeld". De wijziging staat namelijk in een zogenoemde verzamelwet, een wet waarmee in één klap meerdere aanpassingen aan bestaande wetten worden gedaan. Het gaat in deze wet vooral om 'verschrijvingen' 'gebreken' en 'onjuiste verwijzingen' die worden rechtgezet - zo wordt bijvoorbeeld een puntkomma veranderd in een komma.

In de ambtelijke adviezen aan de minister over het wetsvoorstel staat onder het kopje 'politieke context' dat het "niet in de lijn der verwachting" ligt dat "dit tot veel discussie in de Kamer zal leiden". "Het wetsvoorstel bevat enkel technische wijzigingen", schrijven ambtenaren aan minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken, CDA).

Flach spreekt echter van "een verregaande inhoudelijke wijziging". "Het is buitengewoon kwalijk dat de regering deze aanpassing in een verzamelwet heeft verstopt." De SGP'er wil een debat met De Jonge.

De gewraakte wijziging is het gevolg van een eerdere aanpassing van het besluit burgerlijke stand uit 2022. Toen werd in registers een uitzondering mogelijk voor transgender personen die een kind krijgen, zoals iemand die nog wel de biologische geslachtskenmerken heeft van een vrouw, maar juridisch als man staat geregistreerd. In dat geval komt op de geboorteakte geen 'moeder' te staan, maar 'ouder uit wie het kind is geboren'. Destijds benadrukte het kabinet dat er geen andere aanpassingen in wetten nodig waren. Toenmalig minister Dekker voor Rechtsbescherming schreef dat het 'niet proportioneel is om het afstammingsrecht verdergaand aan te passen'. ,,De ouder uit wie het kind geboren wordt, is in vrijwel alle gevallen een vrouw." Het kabinet vindt nu dat ook in de Wet basisregistratie personen een 'sekseneutrale terminologie' moet worden gehanteerd.

Reacties

04-03-2024 14:42:20 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.926

OTindex: 1.077

Daarom moesten de boetes allemaal flink omhoog zodat ze geld hebben om dit soort flauwekul door de kamer te loodsen.

Wij hebben nu eenmaal geen kabinet waar slimme mensen in zitten.

04-03-2024 14:58:43 HenrysWereld

Senior lid

WMRindex: 145

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Van mijn mag er zo snel mogelijk een nieuwe regering komen.... Een dan niet links, want zij verzinnen deze onzin allemaal....

04-03-2024 14:59:43 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.209

OTindex: 52.708

Kort na dit bericht kwam minister Hugo de Jonge met de mededeling dat het niet doorgaat en alles blijft zoals het is.

04-03-2024 15:25:14 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.926

OTindex: 1.077



Je bent wel een simpele ziel als je dat al bedenkt. @Sjaak , weer een minister die met alle winden meewaait.Je bent wel een simpele ziel als je dat al bedenkt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: