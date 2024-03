NS-topman vindt de trein ook erg duur

President-directeur Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen (NS) hoopt met de politiek tot een oplossing te komen om een forse stijging van de prijzen voor tickets en abonnementen volgend jaar te voorkomen. Dat heeft Koolmees zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Hij is dinsdag in de Tweede Kamer voor een hoorzitting.

Vorige week werd namelijk bekend dat de NS overweegt de prijzen van treinkaartjes en abonnementen in 2025 fors te verhogen, mogelijk met meer dan 10 procent. Dat leidde tot stevige kritiek vanuit politiek Den Haag. Het demissionaire kabinet maakte in oktober bekend 120 miljoen euro vrij te maken om een tariefstijging bij de NS te voorkomen. Die dekking was echter voor één jaar. Koolmees wil daarom in de Kamer gaan pleiten voor een structurele dekking.

"Ja, het is zo dat de trein duur is. De trein moet wel betaalbaar blijven. Ik ga daarom zeggen in welke situatie we zitten. Ik ben het eens met het doel om de prijzen betaalbaar te houden. Ik hoop met de politiek een oplossing te bereiken", aldus Koolmees in Buitenhof.

Reacties

04-03-2024 11:20:45 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.664

OTindex: 3.185

Ook geen bonussen meer uitreiken op de enorme salarissen, helpt ook al een beetje. Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen.



Ik ben twee jaar geleden voor het eerst met de trein gegaan na zo'n 40 jaar, ik was goedkoper uit als ik met de auto was gegaan, waarin ik alle kosten heb meegerekend.



Kosten auto alles incl. € 21.456 heen en terug. Geen parkeergeld, dit zou gratis zijn geweest zagen we.

Kosten trein enkele reis € 16.80 dus € 33.60 heen en terug.



Tja, we gaan volgend keer maar weer met de auto weg.

04-03-2024 11:38:21 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.926

OTindex: 1.077



@omabep , hoe kunnen die gasten nu bonussen halen. Die krijg je als het allemaal heel goed gaat. Maar veel treinen zijn vertraagd of te kort doordat er geen personeel is. Of je wacht op een trein en dan rijd die helemaal niet.

