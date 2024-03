Helpt pissebedden eten tegen hooikoorts?

Een snotneus, dikke ogen en een jeukend gehemelte: hooikoortspatiƫnten kunnen hun lol weer op dit voorjaar. Met het hooikoortsseizoen in aantocht, worden er ook weer allerlei remedies de wereld in geslingerd. Van vaseline onder je neus smeren tot vitamine C slikken en van veel zoenen tot...een pissebed eten.



Ja, je leest het goed: een pissebed eten. Maar voordat je een tuintegel omhoog trekt, lees eerst dit even. Want helpt het wel echt?



Je kunt behoorlijk wanhopig worden van hooikoorts. Voor veel mensen is het namelijk niet alleen een kwestie van snotteren en niezen, maar voelen zij zich zo beroerd dat ze amper energie hebben. En als je inmiddels elke tip van 'Oma Weet Raad' al geprobeerd hebt, wijk je soms uit naar onconventionele middelen. Zoals het eten van een pissebed dus.



Voor de stelling dat een pissebed veroberen helpt tegen hooikoortsklachten is geen bewijs. Maar wetenschappelijk tijdschrift Quest legt uit dat vaak gezegd wordt dat pissebedden dezelfde allergie-veroorzakende eiwitten bevatten als pollen. Als je het insect dagelijks zou eten, zou je lichaam op een gegeven moment gewend zijn aan de eiwitten en daarom geen allergische reactie meer veroorzaken. Maar dat is dus onzin, want volgens onderzoek door Quest bevatten pissebedden deze eiwitten helemaal niet.



Mocht je jezelf nou al te buiten zijn gegaan aan de schaaldiertjes (ja, dat zijn pissebedden), geen paniek: in dit geval geldt gelukkig 'baat het niet, dan schaadt het niet'.

