Opblaasbadje uit supermarkt hielp Bol aan goud en wereldrecord

Een opblaasbad gevuld met ijsklontjes uit de supermarkt heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wereldrecord van Femke Bol op de 400 meter bij de WK indooratletiek in Glasgow. "Er waren hier geen ijsbaden voor ons, dus we moesten zelf iets regelen", zei Bol na het behalen van de gouden medaille op de 400 meter in de beste tijd ooit: 49,17."Gelukkig konden we hier terecht in de Lidl", zei Bol. De ijsbaden zijn belangrijk voor het herstel van de spieren na een zware inspanning. Voor Bol was het zitten in het ijskoude water belangrijker dan bijvoorbeeld praten met de pers.Op de vrijdag, waarin ze de series en de halve finales liep, maakte ze dan ook amper tijd vrij om de media te woord te staan. "Ik vind twee keer op een dag een 400 meter voluit lopen best wel zwaar. Ik wilde gewoon snel herstellen en door naar het hotel, zodat ik ook wat langer kon slapen", vertelde ze."Normaal lukt het mij tijdens een toernooi nooit een powernap te nemen en hier heb ik er twee gedaan. En dan drie keer drie minuten in mijn ijsbadje. Ik wilde gewoon heel hard lopen en dat weten de journalisten, dus ik had ook niet veel te zeggen."Het opblaasbadje met ijsklontjes kreeg de nodige aandacht omdat de wereldkampioene op Instagram een foto plaatste van het tafereel. Ze zette na haar gouden recordrace een nieuwe foto op haar account, maar nu met de gouden medaille om haar nek.Bol had ook na de finale van de 400 meter haar ijsbadje weer nodig. "We zijn er nog niet. Ik heb tot nog toe steeds dubbel goud of dubbel zilver behaald op de grote toernooien, dus zondag ga ik met de andere meiden voor een gouden medaille op de estafette 4x400 meter."