Plan om boete te geven voor kat in weiland: Ze vernielen de natuur

De Bond van Friese Vogelwachten wil huiskatten in het weiland vangen ter bescherming van weidevogels. Dat meldt Omroep Friesland. Via de chip kan de eigenaar gevonden worden. Die zou dan eerst een boete moeten betalen om zijn of haar huisdier terug te krijgen.



Friesland is ook de enige Nederlandse provincie die zwerfkatten laat afschieten door jagers. Dat moet per direct stoppen, vindt de stichting Dier&Recht.



Het idee om huiskatten in weilanden te vangen werd vrijdagavond geopperd op de algemene ledenvergadering van de Friese vogelwachten. Hun bond zet zich volgens Omroep Friesland al langere tijd in om katteneigenaren hun huisdieren in het voorjaar binnen te laten houden. "Eigenlijk is het niet uit te leggen dat mensen dikke boetes krijgen als er honden in het veld komen en dat katten vrij zijn om de natuur te vernielen", zegt voorzitter Strikwerda.



Gevangen katten zouden naar een opvang gebracht worden. Eigenaren kunnen hun kat dan ophalen na betaling van een boete. Omroep Friesland schrijft dat het volgens de vogelwachten niet de bedoeling is mensen te straffen, maar wel dat ze leren de katten thuis te houden om onder meer vogels te beschermen.

Reacties

03-03-2024 12:40:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.036

OTindex: 28.400

Twee natuur-organisaties die elkaar in de haren vliegen.

1: Bond van Friese Vogelwachten

2: stichting Dier&Recht



Wat moet er gebeuren mat al die andere rovers die het op jongen vogels hebben voorzien: Marters, vossen, ooievaars, reigers, en de diverse roofvogels. Moeten die nu ook allemaal binnengehouden worden?



Ik stel me zo voor dat het kattenbestand dat daadwerkelijk door de weilanden struint de laatste paar honderd jaar niet veel groter of kleiner is geworden.



Wat wel significant kleiner is geworden is het areaal waar weidevogels kunnen nestelen.

03-03-2024 12:40:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.592

OTindex: 89.941

Begrijpelijk.

Maar of t n verschil zal maken?

03-03-2024 12:56:48 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.916

OTindex: 1.077

Een buitenkat hou je niet binnen. Hoe veel moeite je ook doe, het beest zal altijd naar buiten glippen.

Ben je nu echt trots als je een kat hebt doodgeschoten in het weiland.

Als je echt lef hebt dan ga je naar oekraiene toe en ga je daar als schietschijf dienen.

Onze natuurbeheerders snappen zelf geen ene bal van de natuur.



Laatste edit 03-03-2024 12:57

03-03-2024 13:20:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.592

OTindex: 89.941



Maar misschien is een verschil tussen natuurlijke vijanden en onnatuurlijke vijanden..

Katten 100 jaar geleden woonden op een boerderij om muizen te vangen. Katten nu zijn alleen maar huis-dier maar worden niet thuis gehouden. En doden zelfs als ze geen honger hebben omdat hun eigenaren ze eten geven. @Emmo : ja iddMaar misschien is een verschil tussen natuurlijke vijanden en onnatuurlijke vijanden..Katten 100 jaar geleden woonden op een boerderij om muizen te vangen. Katten nu zijn alleen maar huis-dier maar worden niet thuis gehouden. En doden zelfs als ze geen honger hebben omdat hun eigenaren ze eten geven.

03-03-2024 13:58:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.036

OTindex: 28.400

@allone :

Katten 100 jaar geleden woonden op een boerderij om muizen te vangen. Katten nu zijn alleen maar huis-dier maar worden niet thuis gehouden. QuoteKatten 100 jaar geleden woonden op een boerderij om muizen te vangen. Katten nu zijn alleen maar huis-dier maar worden niet thuis gehouden.

Het asiel waar ik voor werk heeft zelfs niet-socialiseerbare katten in de aanbieding als boerderijkat. Met als voornaamste functie: muizen vangen, net als honderd jaar terug. Ben ik niet met je eens. Ik kom zat katten tegen in de buitengebieden die puur "boerderijkat" zijn. De katten in de stedelijke gebieden zullen, uitzonderingen aan de rand daargelaten, in die stedelijke gebieden blijven.Het asiel waar ik voor werk heeft zelfs niet-socialiseerbare katten in de aanbieding als boerderijkat. Met als voornaamste functie: muizen vangen, net als honderd jaar terug.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: