Recordhouder Big Macs eten is toe aan 34.000ste burger

Af en toe een hamburger bij de McDonald's eten doet bijna iedereen wel. Maar niemand eet er zo veel als de 70-jarige Amerikaanse Don Gorske. In het afgelopen jaar at hij 728 (ongeveer twee per dag), waardoor hij volgens het Guinness World Book of Records in totaal meer dan 34.000 burgers heeft gegeten.Gorske eet al 52 jaar lang Big Macs, de befaamde hamburgerbroodjes van de McDonald's. Toen hij ermee begon, wist hij voor zichzelf zeker dat hij nooit meer iets anders wilde. "Ik gooide de verpakkingen op de achterbank en ben gaan tellen hoe veel ik er at."De oud-gevangenisbewaker eet al jarenlang twee Big Macs per dag en heeft daar volgens het wereldrecordboek ook de bonnetjes nog van. Hij kreeg zijn titel al jaren terug, maar heeft het record steeds verder aangescherpt.Op zijn werk waren zijn collega's erg ondersteunend en hielpen hem zelfs aan Big Macs als hij lange diensten had en niet weg kon. Maar de gevangenen wisten ook wie hij was en wat voor dieet hij had en sommigen gebruikten dat om Don te treiteren, herinnert hij zich. "Als ik een dollar had gekregen voor iedere keer dat ze mij zeiden waar ik die Big Macs moet stoppen, dan had ik tien jaar eerder met pensioen gekund."In het begin at Don wel negen Big Macs op een dag, vandaag de dag doet hij het rustiger aan: hij eet er eentje met de lunch en eentje met het avondeten. Ondanks dat hij sterk heeft geminderd, nog steeds niet heel gezond natuurlijk. Toch beweert hij geen gezondheidsklachten te hebben. "Ik loop iedere dag zo'n 10 kilometer om te compenseren en ik neem geen friet bij de burgers", zo zegt Don.Naast Big Macs eet Don eigenlijk niet veel anders: hij pakt in de ochtend geen ontbijt en pakt in de avond alleen een kleine snack zoals wat ijs, een fruitreep of wat chips. Vroeger hield hij nog van kreeft, maar ook dat heeft hij al jaren niet meer gegeten."Uit respect voor mijn moeder heb ik acht jaar lang elke dag wel iets gegeten dat niet een Big Mac was. Ze maakte zich zorgen om mijn gezondheid. Maar na acht jaar zei ze 'als die dingen je nu nog niet gedood hebben, dan ga vooral je gang'.""Veel mensen dachten dat ik allang dood zou zijn nu, maar in plaats daarvan ben ik een recordhouder in het Guinness World Book of Records en dat vind ik best wel vet."