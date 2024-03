Tieners uit bioscoopzaal geschopt: rookten wiet tijdens Bob Marley-film

Een groep tieners dacht in Braziliƫ even helemaal in stijl naar de film over Bob Marley te gaan. Onder het genot van een jointje keken ze naar One Love. Dat viel bij andere bezoekers niet helemaal in goede aarde.



Verschillende mensen besloten nadat ze de wiet roken om de politie te bellen. Die kwamen direct naar de bioscoop op de jongemannen aan de tand te voelen. Zonder pardon zijn de jongens vervolgens de zaal uit gezet, meldt Montana Right Now.



Zanger Bob Marley was behalve begenadigd muzikant en gezicht van de reggae ook een fanatiek voorstander van het legaliseren van marihuana.

Reacties

02-03-2024 12:05:09 Mamsie

Quote:

Die kwamen direct naar de bioscoop op de jongemannen aan de tand te voelen



Hoezo, zat dat spul daaraan vastgeplakt? Hoezo, zat dat spul daaraan vastgeplakt?

02-03-2024 15:43:17 Desiredpotato

Voor zover ik weet Staat Bob Marley voor vrijheid, gelijkheid en respect voor elkaar. Een joint opsteken in een gesloten, publieke ruimte druist daar een béétje tegenin.

02-03-2024 16:19:58 allone

: Maar idd. Er werd niet veel rekening gehouden met anderen… Bij Bob Marley denk ik aan Don’t worry, be happy šŸ˜ƒ @Desiredpotato : Maar idd. Er werd niet veel rekening gehouden met anderen…

02-03-2024 17:12:23 Desiredpotato

Maar 'Don't worry be happy' is toch echt van Bobby McFerrin. Bob Marley is onder meer bekend van 'One love' en 'No woman no cry'.



Laatste edit 02-03-2024 17:13 @allone : Heh, heel veel mensen hebben dat verkeerd, er is zelfs een youtube video van Bob Marley met dezelfde fout :')Maar 'Don't worry be happy' is toch echt van Bobby McFerrin. Bob Marley is onder meer bekend van 'One love' en 'No woman no cry'.

