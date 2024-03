Keurmerk biologische mosselen is gebakken lucht: mosselen zijn mosselen

Als je biologisch vlees koopt weet je dat de dieren een beter leven hebben gehad. Meer ruimte in de stal, vaker het weiland in. Maar met biologische mosselen zit dat heel anders, ontdekte de Keuringsdienst van Waarde. Mosselen zijn mosselen.

Mosselvisser Martin Quak vertelt aan het consumentenprogramma: "Ik ben kweker, maar ik vis ook op mosselen. We hebben onderwaterakkers waar we onze mosselen op kweken. Die akkers huren we van de Nederlandse staat. Ik mag alleen geen biologische sticker op mijn mosselen plakken."

Biologisch mosselkweker Harald Smeets mag dat wel, maar hij beaamt dat er eigenlijk geen verschil is met gewone mosselen, behalve dat hij een keurmerk heeft. "Qua ruimte en voedsel voor mosselen is er geen verschil. Bij biologische mosselen is de hele productieketen, van visser tot logistiek, gecertificeerd."

Mariken de Bruin, vertegenwoordiger van het biologisch keurmerk, legt uit: "Qua omstandigheden kunnen alle vissers in de Oosterschelde en de Waddenzee voldoen aan de eisen van het biologisch keurmerk, als ze zich maar laten certificeren."

Conclusie: alle mosselen in Nederland zijn even biologisch. Mosselvisser Quak tot besluit: "In Nederland betaal je voor het keurmerk. Terwijl in principe elke mossel een biologische mossel is. Eigenlijk is het gebakken lucht."

Reacties

02-03-2024 12:03:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.397

OTindex: 93.905

Ik heb al heel lang een zekere scepsis wat betreft al dat biologisch.

Je moet het als klant maar geloven want het is op geen enkele manier te verifiëren .

02-03-2024 12:36:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.029

OTindex: 28.400

@Mamsie : Biologisch betekend in de grond "afkomstig van levende wezens". Het tegenovergestelde is mineraal. Datgene wat niet biologisch is, is mineraal.

02-03-2024 13:40:15 Jackie

Voor dat keurmerk controleren ze eenmaal per jaar. Het gaat maar deels over dierenwelzijn, vooral ook dat bv dieren geen onnodige medicijnen krijgen zoals antibiotica. En ik ben blij dat ik dat niet hoef te eten. Helemaal niet gezond die troep. Ook mag bv het eten voor de dieren niet genetisch gemodificeerd zijn. Ja, allicht wordt er gesjoemeld maar das voor mij geen reden om er niets mee te doen. Je moet ook ergens beginnen

02-03-2024 14:23:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.586

OTindex: 89.934

@Jackie : idd



: In principe wordt het wel gecontroleerd. Niet ieder object apart, maar wel algemeen idd @Mamsie : In principe wordt het wel gecontroleerd. Niet ieder object apart, maar wel algemeen

02-03-2024 16:10:29 Desiredpotato

Senior lid

WMRindex: 204

OTindex: 0





Ik ben wel blij met de Nederlandse voedselwaren autoriteit, als ik het vergelijk met Amerika dan mogen we ons gelukkig prijzen. Daar worden de boeren met regelmaat gedwongen om dieren te mishandelen en hun producten zo af te leveren dat het niet meer gezond is, dat we hier dan iets te veel doen en het later weer afschalen vind ik beter.



Dat bedrijven zich niet willen laten verifiëren is hun eigen ding, ik slaap er beter bij dat er iets van controle is op onze voedselverwerking. Alleen al het idee dat er een controle kan komen met consequenties doet al een hoop. Ergens zijn die labels gebakken lucht, tegelijkertijd is de dreiging een verwering tegen bedrijven die de kantjes ervan af willen lopen. @Mamsie : Het is wel te verifiëren, moet je gewoon ff een drietal universitaire studies doenIk ben wel blij met de Nederlandse voedselwaren autoriteit, als ik het vergelijk met Amerika dan mogen we ons gelukkig prijzen. Daar worden de boeren met regelmaat gedwongen om dieren te mishandelen en hun producten zo af te leveren dat het niet meer gezond is, dat we hier dan iets te veel doen en het later weer afschalen vind ik beter. Linkje met info. Dat bedrijven zich niet willen laten verifiëren is hun eigen ding, ik slaap er beter bij dat er iets van controle is op onze voedselverwerking. Alleen al het idee dat er een controle kan komen met consequenties doet al een hoop. Ergens zijn die labels gebakken lucht, tegelijkertijd is de dreiging een verwering tegen bedrijven die de kantjes ervan af willen lopen.

02-03-2024 16:31:20 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 390

OTindex: 0

Haha Mosselvisser Quak is mijn vader haha

02-03-2024 16:52:42 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.912

OTindex: 1.077



@Zeeuw , je vader heeft dan toch maar wmr gehaald

02-03-2024 16:57:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.397

OTindex: 93.905

@allone : Maar ook daar kan het misgaan. Ik bedoelde dat je als klant zelf geen enkele controle hebt. Ze kunnen ons eigenlijk van alles wijsmaken, we weten het niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: