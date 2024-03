Vitesse-supporter krijgt Doetinchemse schrikkeldagbaby

DOETINCHEM - Flore Lise werd donderdag in alle vroegte geboren in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Dat terwijl haar ouders van plan waren in Arnhem te bevallen. Ze is de eerste Doetinchemse baby die dit jaar op de schrikkeldag 29 februari is geboren. "Ik ben Vitesse-supporter dus het wordt wel even wennen."“Ja, we hebben inderdaad nu een klein Achterhoekertje in huis”, zegt de trotse vader Loek Haver tegen REGIO8. Het gezin Haver woont in Doesburg. Voor hen was het dan ook logischer om naar het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem te gaan.“Maar toen we vannacht naar Arnhem belden, kregen we de mededeling dat ze geen plek hadden. Toen hebben we koers gezet naar Doetinchem”, aldus Haver. Net na de middag waren de kersverse ouders alweer thuis.De ouders van Flore Lise hadden al wel een voorgevoel over wanneer ze geboren zou worden. Loek: “We zeiden al steeds grappend: ‘Zul je zien, dan worden we dadelijk op schrikkeldag ouders.’ Nu hebben we gelijk gekregen ook.”Dat ze niet in Rijnstate is geboren, is wel een dingetje voor de vader. “Ik ben Vitesse-supporter, het wordt wel even wennen dat er Doetinchem in haar paspoort komt te staan. Maar dat komt allemaal wel goed”, zegt Loek.Tara en Loek hebben al een zoontje, die is wel in Arnhem geboren: “Toen werd de grap gemaakt dat Tara misschien in Nijmegen moest bevallen. Dat had ik wel echt een ding gevonden, dus dan valt Doetinchem nog mee.”De datum 29 februari komt maar eens in de vier jaar voor. Hoe gaan ze dat doen met de verjaardag? “Daar hebben we nog niet over nagedacht”, zegt Tara.Loek vult aan: “Wat ik wel sowieso wil doen, is één keer in de vier jaar een groot feest geven als het weer een schrikkeljaar is.” Tara ziet ook één groot voordeel: “Het is in ieder geval lekker goedkoop als we maar eens in de vier jaar haar verjaardag hoeven vieren.”