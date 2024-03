Granola, drinkyoghurt en broodsalades: ultrabewerkt eten leidt tot ziektes

Eet jij regelmatig granola, drinkyoghurt en broodsalades? Dan doe je er goed aan om flink te minderen. Het zijn allemaal voorbeelden van ultrabewerkt eten. Die producten verhogen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en depressies, stelt een internationaal team van wetenschappers in een nieuwe analyse. "Ons dagelijkse dieet bestaat tegenwoordig voor 50 tot 70 procent uit bewerkt voedsel."



"Zulke ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn ontworpen om ons te verleiden tot overconsumptie", zegt Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Ze zijn industrieel bewerkt tot producten waar je van blijft eten. Lekker smeuïg of crunchy, volgestopt met suikers en vetten en zuren. Veel calorieën per hap en nauwelijks voedingswaarde."



Vrijwel iedereen heeft de koelkast en keukenkastjes volstaan met zulke producten, geeft hij aan. "Witbrood is heel erg. Het is bloem met toevoegingen, er zit geen vezel meer in. Koek en chocola natuurlijk. Maar ook drinkyoghurt zonder vet is berucht: het vet is eruit, maar daar zitten dan ontzettend veel toevoegingen in om het toch nog lekker te maken, zoals zoetstoffen, smaakstoffen, emulgatoren, stabilisatoren en nog meer."



Nog twee bekende voorbeelden: chips en ketchup. "Chips zou een gefrituurde plak aardappel moeten zijn", zegt Seidell. "Maar kijk je bij de ingrediënten, dan zijn dat er een stuk of 22. De aardappel is geen aardappel, maar poeder. Met aardappel heeft het niks meer te maken. Net zo min als ketchup nog met tomaat te maken heeft, vanwege alle zuur, zout en suiker en andere dingen die erin zitten. Eigenlijk geldt dat voor alles waar 20 ingrediënten in zitten."

Reacties

01-03-2024 11:18:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.576

OTindex: 89.914

Nee. Zulke dingen eet ik niet. Want dat dat niet gezond is , is allang bekend.

Wisten jullie ook al dat Napoleon overleden is?

01-03-2024 11:58:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.388

OTindex: 93.887

Gelukkig komen de meeste van deze dingen hier niet in huis. Sommige wel.....

01-03-2024 12:09:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.017

OTindex: 28.400

@allone :

Wisten jullie ook al dat Napoleon overleden is? QuoteWisten jullie ook al dat Napoleon overleden is? Goh. Gecondoleerd. Was het een lange lijdensweg?

01-03-2024 12:20:05 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.910

OTindex: 1.077

@allone :



Wisten jullie ook al dat Napoleon overleden is? QuoteWisten jullie ook al dat Napoleon overleden is?

Vannacht dan zeker want het stond nog niet in de krant. Vannacht dan zeker want het stond nog niet in de krant.

01-03-2024 15:37:55 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.529

OTindex: 4.883

Quote:

"Ons dagelijkse dieet bestaat tegenwoordig voor 50 tot 70 procent uit bewerkt voedsel."



Praat voor jezelf.

Quote:

"Chips zou een gefrituurde plak aardappel moeten zijn", zegt Seidell. "Maar kijk je bij de ingrediënten, dan zijn dat er een stuk of 22.

Dat geldt dus voor de meeste soorten chips niet. Alleen die gelijkgevormde dingen uit een ronde koker.



Laatste edit 01-03-2024 15:39 Praat voor jezelf.Dat geldt dus voor de meeste soorten chips niet. Alleen die gelijkgevormde dingen uit een ronde koker.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: