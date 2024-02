Broccoli, rode bieten en selderij: op TikTok is alles bruikbaar als make up

"Eindelijk ontdek ik het nut van broccoli!", reageerde een enthousiaste TikTok-gebruiker. Wat ze vond, was geen nieuw recept voor ansjovis-broccolischotels of een gezonde groene smoothie, maar een video over de #broccolifreckles trend. Broccoli-scheuten? Groene stippen? Gespikkelde groenten?

In feite gaat het om een truc voor natuurlijk ogende sproeten, waarbij de kleur niet wordt aangebracht met een penseel of make-upspons, maar - broccolifreckles - met een broccoliroosje.



Er zijn nu 65 verschillende broccoli-schoonheidsvideo's te vinden op TikTok, die volgens People Magazine al meer dan drie miljoen keer zijn bekeken. Toch is het onwaarschijnlijk dat er opeens drie miljoen mensen wereldwijd rondlopen met kunstmatig zomersproeten. De meeste mensen hebben het waarschijnlijk bekeken om plezier te hebben "dat bestaat/ zulke mensen bestaan" en hebben het niet meteen nagedaan. Daarom zijn er zoveel van dergelijke video's: hoe vreemder, hoe groter de aandacht. Het is een veilige gok dat er wereldwijd al flink geëxperimenteerd wordt met rode bieten als rouge - van selderij is al langer een krultang gemaakt door slimme influencers.

Sommige schijnbaar abnormale trends worden echter echt nagebootst. Onlangs parodieerde de komiek Celeste Barber op haar Instagram-account de virale "Blush Trend", waarbij rode lipstick rond de ogen en het voorhoofd wordt aangebracht en dan met de concealer wordt geblend. De meeste twaalfjarigen zijn door Youtube tutorials al halve make-upartiesten en kunnen dergelijke effecten echt bereiken.

Ook hoge kijk- en navolgingscijfers werden behaald met de trends "Cold Girl Beauty" (rode wangen en rode neus alsof je net uit de kou komt), "Crying Girl" (bijna hetzelfde) of "Mewing" (houd de tong op een bepaalde positie op het gehemelte voor meer kaaklijn en minder dubbele kin).

Misschien zal er in de nabije toekomst een socialemediatrend komen waarin alle dingen worden weergegeven (het schrijven van een proefschrift, het maken van een wereldreis, het renoveren van een huis...) die iemand heeft gedaan in de tijd die men zou besteden aan schoonheidstutorials of grappige video's van zichzelf die make-up dragen.



Op Instagram en TikTok zijn verschillende populaire schoonheidsadviezen te vinden die variëren van huidverzorging tot make-up en haarstyling. Hier zijn enkele van de meest populaire trends:

Instagram

1. Skincare Routines: Gebruikers delen hun dagelijkse huidverzorgingsroutines, vaak met een focus op natuurlijke en duurzame producten.

2. Make-up Tutorials: Stap-voor-stap handleidingen voor het creëren van zowel natuurlijke als dramatische make-up looks.

3. Product Reviews: Influencers testen en beoordelen nieuwe schoonheidsproducten en delen hun ervaringen.

4. Instagram Shopping: Merken en influencers maken gebruik van Instagram Shopping om schoonheidsproducten direct via de app te verkopen.

TikTok

1. Viral Beauty Hacks: Snelle en slimme schoonheidstips die vaak viraal gaan vanwege hun eenvoudigheid en effectiviteit.

2. Dupe Challenges: Gebruikers vinden en delen goedkopere alternatieven ('dupes') voor dure schoonheidsproducten.

3. Transformation Videos: Video's waarin gebruikers hun transformatie tonen, vaak met behulp van make-up of haarstyling.

4. Ingredient Spotlights: Educatieve content over specifieke ingrediënten in schoonheidsproducten en hun voordelen.

Deze trends worden gedreven door de groeiende populariteit van korte video's en de wens van gebruikers om snel en gemakkelijk schoonheidsadviezen te consumeren. TikTok is bijzonder populair geworden vanwege de focus op korte, boeiende content, met een groei van 34% in het aantal gebruikers. Instagram blijft ook een belangrijk platform voor schoonheidsadviezen, met een aanzienlijke groei in gebruikers en dagelijks gebruik.

